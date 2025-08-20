Barınma belirsizliği: Boğaziçi öğrencileri yurt çıkmazında

Boğaziçi Üniversitesi’nde geçtiğimiz seneki yurt başvuru sonuçları haziran ayı içerisinde açıklanmıştı. Bu seneki yurt başvuru sonuçları ağustos ayına gelindiği halde henüz açıklanmazken üniversite, yurt başvurusunda bulunan öğrencilerine bir yazı gönderdi.

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruda bulunduğuna dair bir form doldurmasını istedi. Formun gönderilme sebebinin yurt talebinin devam edip etmediğini teyit amaçlı olduğunu aktardı.

Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK) uyardı

Bunun üzerine Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK) geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından şu duyuruyu paylaştı:

Çevrimiçi yurt başvuruları 20-30 Mayıs tarihlerinde tamamlanmasına rağmen, okulun SMS ve mail üzerinden yaptığı duyuruya göre başvuru yapan öğrencilerin yurt talebinin devam edip etmediğinin teyit edilmesi için form doldurmaları gerekiyor.

13 Ağustos 10.00 – 17 Ağustos 17.00 tarihleri arasında buform üzerinden formu doldurarak yurt başvurunuzu teyit edebilirsiniz.

Formu doldurmayan öğrencilerin yurt başvurusuna ne olacağı bilinmemekle beraber barınma durumunuz riske atmamanızı öneriyoruz.

Yurt krizi döngüsü

Geçtiğimiz senelerde de depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 1. ve 2. Kuzey yurtları kapatılmıştı. Yerine yapılması beklenen yurtların bir türlü yeni akademik döneme yetiştirilememesiyle bir sürü öğrenci açıkta kalmıştı.

Bu sene ise temmuz ayı içerisinde Güney Kampüste bulunan Hamlin Hall binasının yurt işlevinden çıkarılıp 2025-2026 akademik yılından itibaren derslik, seminer, toplantı ve etkinlik salonu olarak kullanılması kararı açıklanmıştı.

2024-2025 Akademik Yılı içerisinde Kız Yurdu olarak kullanılan Hamlin Hall’ün yurt işlevinden çıkmasıyla 2025-2026 Akademik Yılında geçtiğimiz sene erkek yurdu olan 1.Kilyos yurdunun bu sene güney bloğunun kız öğrencilere verildiği duyuruldu.

Kilyos sürgünü

Kilyos yurtlarının bulunduğu Kilyos Kampüsü şehir merkezine ve dolayısıyla kampüslere uzak bir konumda bulunuyor.

Daha önceleri hazırlık kampüsü olarak kullanılırken canlı bir kampüs yapısına sahipti. 2022-2023 yılından beri ise temellerinin zayıf olması ve İstanbul’daki deprem riski nedeniyle hazırlık kampüsü Anadolu Hisarına taşınmıştı.

Hazırlık kampüsünün taşınmasıyla içindeki işletmeler kapatıldı. Bu nedenle ulaşım açısından sıkıntılı, şehirden uzak ve öğrencilerin sosyalleşebileceği tesisleri olmayan bu kampüsün yurt olarak kullanılması yurtta kalan öğrencilerin yaşamını her açıdan olumsuz etkiliyor.

Üniversiteler açılacak ama kalacak yerleri belli değil

Boğaziçi Üniversitesi’nden bir öğrenci, geçen sene de okulun yurtlarına başvurduğunu ama yerleştirilmediğini söyledi. Barınma sorunuyla uğraştığı için akademik hayatının da olumsuz etkilendiğini aktardı.

Geçtiğimiz sene ekonomik olarak da eve çıkamayacağı için KYK’de kaldığını ve orada da yurt koşullarından dolayı sosyal hayatının kötü etkilendiğini belirtti.

Bu sene ise yurt sonuçları henüz açıklanmamış. Okul tarafından başvuruda bulunduğuna dair form doldurarak teyit etmesi istendiğini aktardı. Ve formu doldurmasına rağmen 2 gün önce formu tekrar doldurması istenmiş.

Üniversitesinin yurtları bu sene çıkmazsa artık eve çıkmayı düşünüyor. Yeni akademik dönemin başlamasına çok az kalmışken kalacağı yerin hala belli olmamasından dolayı endişeli. Az bir süre kaldığı için uygun bir ev bulamamaktan korkuyor.

Eve çıksa da bu sefer kira ödemeye başlayacağı için ekonomik olarak sosyal yaşamından kısmak zorunda kalacağını dile getirdi.

