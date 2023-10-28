Barınamıyoruz Hareketi’nden Doğan’a “sosyal medya” soruşturması

Barınamıyoruz Hareketi kurucularından, Umutsen Meclisi üyesi Hasan Doğan, dün akşam sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek evinden gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Doğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Barınamayan öğrenciler: Mecbur kaldığımız sokaklara geri döneceğiz

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Işıklı Kız KYK Yurdu’nda tadilatı yapılmayan bir asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli üniversiteli hayatını kaybetti. Birçok ilde öğrenciler, Ertaş’ın ölümünü protesto etti.

Barınamıyoruz Hareketi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eylemlere destek çağrısı yapmıştı.

❗️Dün gece öfkeden ve acıdan uyuyamayan bütün kamuoyuna!



Bugün hayatımızı, onurumuzu ve arkadaşlarımızı kurtarmak için gece uykusu kaçan bütün gençleri her yerde kent meydanlarını, kampüsleri, yurt önlerini doldurmaya, katillerin karşısında durmaya çağırıyoruz. #KatilKYK pic.twitter.com/5aY2TXFANs — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 26, 2023

(AS)