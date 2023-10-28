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Yayın Tarihi: 28 Ekim 2023 09:48
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2023 10:18
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Barınamıyoruz Hareketi’nden Doğan’a “sosyal medya” soruşturması

Umutsen Meclisi üyesi, Barınamıyoruz Hareketi kurucularından Hasan Doğan gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/28/barinamiyoruz-hareketinden-dogana-sosyal-medya-sorusturmasi.jpg
Fotoğraf: X

Barınamıyoruz Hareketi kurucularından, Umutsen Meclisi üyesi Hasan Doğan, dün akşam sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek evinden gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Doğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Işıklı Kız KYK Yurdu’nda tadilatı yapılmayan bir asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli üniversiteli hayatını kaybetti. Birçok ilde öğrenciler, Ertaş’ın ölümünü protesto etti.

Barınamıyoruz Hareketi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eylemlere destek çağrısı yapmıştı.

(AS)

barınamıyoruz hareketi
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