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Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 18:47
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 20:19
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Barınamıyoruz Hareketi: Gençliğin bütçesi nereye gidiyor?

Barınamıyoruz Hareketi, öğrencilerin barınma sorunlarına ilişkin hazırladıkları raporu yetkililere sundu.

Ali Dinç

Zeynep Akat
Ali Dinç

Ali Dinç
Zeynep Akat

Zeynep Akat

Barınamıyoruz Hareketi, öğrencilerin barınma sorununa dikkat çekmek için İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklama sonrasında öğrenciler sorunlara ilişkin hazırladıkları raporu yetkililere sundu.

Her bir gençlik kurumu için ayrı rapor hazırlayan öğrenciler açıklamada barınma sorununun çözülebilmesi için devletin yeterli kaynaklara sahip olduğuna dikkat çekti.

Bu kaynakları hazırladıkları raporda belirttiklerini söyleyen ekip bakanlığa “Gençliğin bütçesi nereye gidiyor” diye sordu.

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Ali Dinç
Ali Dinç
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Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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Zeynep Akat
Zeynep Akat
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Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Temmuz 2023 bianet stajyeri. 2015-2018 yılları arasında Komşu Yayınları'nda çalıştı.

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