Barınamıyoruz Hareketi: Gençliğin bütçesi nereye gidiyor?

Barınamıyoruz Hareketi, öğrencilerin barınma sorununa dikkat çekmek için İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklama sonrasında öğrenciler sorunlara ilişkin hazırladıkları raporu yetkililere sundu.

Her bir gençlik kurumu için ayrı rapor hazırlayan öğrenciler açıklamada barınma sorununun çözülebilmesi için devletin yeterli kaynaklara sahip olduğuna dikkat çekti.

Bu kaynakları hazırladıkları raporda belirttiklerini söyleyen ekip bakanlığa “Gençliğin bütçesi nereye gidiyor” diye sordu.