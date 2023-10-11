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Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 09:36
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 11:44
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Barınamayan öğrenciler: Mecbur kaldığımız sokaklara geri döneceğiz

Barınamıyoruz Hareketi'nden Gizem Özdemir, "Eğer sesimizi duymazlarsa biz mecbur kaldığımız sokaklara geri döneceğiz” dedi.

Ali Dinç

Zeynep Akat
Ali Dinç

Ali Dinç
Zeynep Akat

Zeynep Akat

Barınma krizi her geçen gün derinleşmeye devam ediyor. Devlet yurtlarının yetersiz kapasitelerinde yer bulamayan öğrenciler, özel yurtların fahiş fiyatları ve asgari ücretin üzerindeki ev kiraları nedeniyle de yaşayacak yer bulmakta zorlanıyor.

Barınamıyoruz Hareketi yaşanan bu sorun çevresinde her yetkili kuruma özel ayrı bir rapor hazırladı. Raporlara göre 10 öğrenciden 9’u kalacak yer bulamıyor. 

Barınamayan öğrencilerden Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Demir Karabacak ve İstanbul Üniversitesi öğrencisi Gizem Özdemir sorunlarını bianet’e anlattı.

“Herkese KYK yurdu çıkacak gibi hayalci bir bakış açımız yok” diyen Demir Karabacak, “Sekiz, dokuz kişilik özel yurtlar yüz bin liradan başlıyor. Ev kiraları ise en düşük 12 bin liradan başlıyor, üstelik dört kiraya tekabül eden taşınma süreci var. Bir öğrencinin bir anda 48 bin lira çıkarması mümkün değil” diye konuştu.

Bu hafta boyunca hem Ankara’da hem de İstanbul’da yetkililerle görüşeceklerini söyleyen Özdemir, “Eğer sesimizi duymazlarsa biz mecbur kaldığımız sokaklara geri döneceğiz” dedi.

barınamıyoruz barınamıyoruz hareketi barınamayanlar üniversite öğrencileri yurt sorunu
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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Zeynep Akat
Zeynep Akat
tüm yazıları

Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Temmuz 2023 bianet stajyeri. 2015-2018 yılları arasında Komşu Yayınları'nda çalıştı.

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/haber/barinamiyoruz-hareketi-gozaltindaki-90-ogrenci-serbest-254694
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/haber/barinamiyoruz-hareketine-polis-mudahalesi-90-gozalti-254666
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