Barınamayan öğrenciler: Mecbur kaldığımız sokaklara geri döneceğiz

Barınma krizi her geçen gün derinleşmeye devam ediyor. Devlet yurtlarının yetersiz kapasitelerinde yer bulamayan öğrenciler, özel yurtların fahiş fiyatları ve asgari ücretin üzerindeki ev kiraları nedeniyle de yaşayacak yer bulmakta zorlanıyor.

Barınamıyoruz Hareketi yaşanan bu sorun çevresinde her yetkili kuruma özel ayrı bir rapor hazırladı. Raporlara göre 10 öğrenciden 9’u kalacak yer bulamıyor.

Barınamayan öğrencilerden Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Demir Karabacak ve İstanbul Üniversitesi öğrencisi Gizem Özdemir sorunlarını bianet’e anlattı.

“Herkese KYK yurdu çıkacak gibi hayalci bir bakış açımız yok” diyen Demir Karabacak, “Sekiz, dokuz kişilik özel yurtlar yüz bin liradan başlıyor. Ev kiraları ise en düşük 12 bin liradan başlıyor, üstelik dört kiraya tekabül eden taşınma süreci var. Bir öğrencinin bir anda 48 bin lira çıkarması mümkün değil” diye konuştu.

Bu hafta boyunca hem Ankara’da hem de İstanbul’da yetkililerle görüşeceklerini söyleyen Özdemir, “Eğer sesimizi duymazlarsa biz mecbur kaldığımız sokaklara geri döneceğiz” dedi.