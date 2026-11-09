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YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 12:32 9 Kasım 2026 12:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 12:36 9 Kasım 2026 12:36
Okuma Okuma:  2 dakika

BarınakTakip gönüllü gözlemlerini ortak veri tabanında topluyor

Türkiye’deki hayvan barınaklarına ilişkin gönüllü gözlemlerini ortak bir veri tabanında toplamayı amaçlayan BarınakTakip kullanıma açıldı. Platformun bağımsız denetim ve şeffaflık talebiyle başlattığı uluslararası imza kampanyası, ilk 48 saatte bin imzaya ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BarınakTakip gönüllü gözlemlerini ortak veri tabanında topluyor
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Türkiye genelindeki hayvan barınaklarının koşullarını gönüllü gözlemleri üzerinden kayıt altına almayı amaçlayan BarınakTakip platformu 6 Ekim’de yayına girdi.

Avukat, yazılımcı ve mühendislerden oluşan bağımsız bir ekip tarafından geliştirilen platform, farklı zamanlarda yapılan barınak ziyaretlerine ilişkin bilgileri ortak bir veri tabanında toplamayı hedefliyor.

Ticari amaç taşımayan ve gönüllülük esasına göre çalışan girişim, barınaklardaki koşulların zaman içinde izlenebilmesini ve gözlemlerin sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmayarak erişilebilir kayıtlara dönüşmesini amaçlıyor.

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Barınakların ziyaret geçmişi görülebiliyor

Platform üzerinden Türkiye'deki hayvan barınakları harita veya liste üzerinden görüntülenebiliyor. Kullanıcılar daha önce yapılan ziyaretlerin kayıtlarını inceleyebiliyor ve kendi gözlemlerini standart bir form aracılığıyla sisteme ekleyebiliyor.

Ziyaret formlarında hayvanların temel ihtiyaçları, yaşam koşulları ve barınağın genel durumuna ilişkin gözlemler yer alıyor. Kullanıcılar forma fotoğraf da ekleyebiliyor.

Barınakların ziyaret geçmişi ve durum puanları aracılığıyla hangi barınakların ne zaman ziyaret edildiği ve hangilerinin uzun süredir gözlemlenmediği takip edilebiliyor. Sistemde bulunmayan barınakların da kullanıcılar tarafından eklenmesi önerilebiliyor.

BarınakTakip ayrıca gözlemlerini resmi makamlara taşımak isteyenler için CİMER başvurusu hazırlamaya yönelik yönlendirmeler ile hayvan hakları konusunda bilgilendirici içerikler sunuyor.

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Şeffaflık ve bağımsız denetim için imza kampanyası

BarınakTakip, 4 Kasım'da Change.org üzerinden uluslararası bir imza kampanyası da başlattı.

Kampanyada hayvanların akıbetine ilişkin şeffaflığın sağlanması, barınakların bağımsız biçimde denetlenmesi ve yetkililerin hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi talep ediliyor.

Girişimin açıklamasına göre farklı ülkelerden destek alan kampanya, başlatılmasının ardından 48 saat dolmadan bin imzaya ulaştı.

BarınakTakip, imza kampanyasını Türkiye'de 2024'te hayvanları koruma mevzuatında yapılan değişikliklerin ardından sokakta yaşayan hayvanların toplanması ve barınaklardaki koşullara ilişkin kaygıların gündeme gelmesi üzerine başlattığını belirtti.

Platform, gönüllülerin farklı tarihlerde gerçekleştirdikleri ziyaretleri ortak bir sistemde bir araya getirerek barınakların koşullarına ilişkin uzun vadeli bir kayıt oluşturmayı hedefliyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/turkiye-geneli-belediye-hayvan-barinaklari-raporu-yayimlandi-304811
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/haber/iyi-barinak-gibi-bir-kavram-yoktur-270694
AYVALIK DENİZ EMEKÇİLERİ
"Barınak talebimizde haklıyız, mücadelede inatçıyız"
27 Mayıs 2021
/haber/barinak-talebimizde-hakliyiz-mucadelede-inatciyiz-244761
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