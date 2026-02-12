TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.02.2026 13:59 12 Sibat 2026 13:59
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.02.2026 14:06 12 Sibat 2026 14:06
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Barhilgirên alîkariyê yên ji Amedê bi rê ketin gihîştin Kobaniyê

Karwanê alîkariyê di Deriyê Sînorî yê Ezazê de derbas bû û gihîşt bajêrê Kobaniyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Barhilgirên alîkariyê yên ji Amedê bi rê ketin gihîştin Kobaniyê

Kobanî 23 roj in di bin dorpêçê de ye. Alîkariya mirovî ya ku ji Amedê hat şandin û ji 17 barhilgiran pêk tê gihîşt Kobaniyê.

Platforma Piştgirî û Parastina Bajêr a Amedê, kel û pelên alîkariyê ji bo Kobaniya ku di bin dorpêçê de ye kom kiribûn. Karwanê alîkariyê di ser Deriyê Sînorî yê Ezazê re derbas bû û gihîşt bajêrê Kobaniyê.

Karwanê ku ji 17 barhilgiran pêk tê û tê de xwarin û pêdiviyên serekî hene, ji aliyê Heyva Sor a Sûriyeyê ve hat veguhestin.

Alîkarê Serokê Odeya Bazirganiyê ya Amedê Erdal Avşar û Parêzer Rihan Gok di veguhastina alîkariyê de bi karwan re bûn.

Çi bûbû?

Platforma Piştgirî û Parastina Bajêr a Amedê, ji bo mexdûrên êrişên dawî yên li Kobaniyê karwanekî alîkariyê ya ku ji 25 pêk dihat amade kiribû.

Di nava 25 barhilgirên alîkariyê de av, şîr, mama, kelûpelên paqijiyê yên jinan, betanî, doşek û xwarin hebûn.

Karwan ji Amedê ber bi navçeya Sirûcê ya Rihayê ve hatibû birêkirin da ku derbasî Kobaniyê bibe.

Li gel hemû hewldanên Platforma Amedê jî rayedarên Tirkiyeyê rê neda ku alîkarî di Deriyê Sînorî yê Nisêbînê re derbasî Kobaniyê bibin.

Piştî ku destûr ji bo derbasbûna şandeyê û barhilgiran nehat dayîn, 25 barhilgirên alîkariyê neçar man û vegeriyan bajarê Amedê.

(AB/AY)

*Çavkanî: Rûdaw, MA

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Kobanî alîkariya mirovî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê