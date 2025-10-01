ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2025 23:57
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2025 14:27
2 dk Okuma

KARAYİPLER ENTEGRASYON YOLUNDA

Barbados, Belize, Dominika ve St. Vincent ve Grenadinler birbirlerine kapılarını açıyor

Dört Karayip ülkesi, yurttaşlarının ülkeler arasında vize veya çalışma izni olmadan serbestçe hareket etmesine izin veriyor. İmzalanan anlaşmayla yurttaşlar, eşyalarını toplayıp komşu ülkelere taşınabillecek ve yeni bir hayata başlayabilecek.

BİA Haber Merkezi

CARICOM delegasyon başkanları ve bölgesel liderler 49th CARICOM Zirvesinde Jamaika'da/Fotoğraf: CARICOM

Barbados, Belize, Dominika ve St. Vincent ve Grenadinler, çarşamba günü yürürlüğe giren bir serbest dolaşım anlaşmasıyla yurttaşlarının vize veya çalışma iznine ihtiyaç duymadan komşu ülkelere taşınmalarını ve yeni bir hayata başlamalarını kolaylaştırıyor.

Yetkililer, dört katılımcı ülkeden herhangi birinden gelen yurttaşların bir başkasına seyahatleri halinde pasaportlarına damga vurulacağını veya süresiz kalışa izin verildiğini gösteren dijital bir kayıt oluşturulacağını belirtti.

Girişime öncülük eden 15 üyeli bölgesel ticaret bloku olan Caricom'a göre, gelen yolcuların eğitim, sağlık ve diğer hizmetlere resmi olarak kayıt yaptırmaları için de önlemler alındı.

Birçok Karayip ülkesinde suçun büyük bir sorun olması nedeniyle, Barbados yetkilileri suçluları ülkeden uzak tutmak için uygun güvenlik bariyerleri ve inceleme sistemlerinin oluşturulduğunu belirtti.

Barbados Başbakanı Mia Mottley salı gecesi ulusa seslenişinde "Hükümetlerden biri, ulusal güvenliğe gerçek bir tehdit oluşturan kişilerin ülkeye girişini geri çevirebilir." dedi.

Daha önce, Caricom üyesi Karayip ülkelerinin yurttaşlarına yalnızca ekonomik amaçlarla serbest dolaşım izni veriliyordu; bu, nitelikli işçilerin çalışma iznine ihtiyaç duymadan iş bulmalarını da içeriyordu. Bir ülkenin yurttaşlarına belirli ekonomik amaçlarla seyahat etmiyorlarsa, gelinen ülkede çalışma hakkı olmaksızın altı aya kadar kalmalarına izin veriliyordu.

St. Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves de pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İş için taşınabiliyorsanız ancak eş veya çocuklarınız eğitim ya da sağlık hizmetlerine erişemiyorsa, bu hakkın içi boştur" dedi.

Karayipler Birliği ve bölge liderleri uzun zamandır Karayipler genelinde sınırsız dolaşım hakkı talep ediyor.

Mart 2022'de, üç veya daha fazla Karayipler Birliği ülkesinin fikir birliği olmasa bile "iş birliğini derinleştirmesine" olanak tanıyan yeni anlaşmayı mümkün kılan bir protokol kabul edildi. Jamaika, serbest dolaşımı uygulamaya kararlı olduğunu belirtti, ancak bir tarih belirlemedi.

Dominika ve St. Vincent ve Grenadinler de dahil bazı Karayip ülkelerinin oluşturduğu hükümetler arası kuruluş Doğu Karayip Devletleri Örgütü yurttaşları için de benzer bir serbest dolaşım düzenlemesi var. Ancak bu, Caricom ülkeleri Belize ve Barbados için bir ilk.

(AEK)

Haber Yeri
Port-of-Spanain
Karayipler serbest dolaşım hakkı
