TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 15 Îlon 2025 12:12
 ~ Nûkirina Dawî: 15 Îlon 2025 12:46
1 xulek Xwendin

Baran Sari: Me xwest bi Platforma Mûzîkê hemû rengên cûda bên gel hev

“Ji bo pêşeroja mûzîka kurdî, em ê li ber xwe bidin.”

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Di meha tîrmehê de bi navê Platforma Mûzîkê ya Bajêr a Wanê gelek hunermend hatin gel hevdû û platforma mûzîkê ya bajêr ava kirin.

Em dikarin bêjin ku tevahiya hunermendên li Wanê bi armanca ku bi ruhekî hevpar hunera xwe bikin, zimanê xwe biparêz in, hatin gel hevdû.

Di dawiya meha Tîrmehê de kampeke mûzîkê ya ku du rojan dewam kir û gelek kargehên li ser mûzîka kurdî hat kirin.

Têkildarî Platforma Mûzîkê a bajêr û her wiha li ser bername û kargehên wê, me bi yek ji endamê Platformê bi Baran Sari re axivî.

Mûzîkjen Baran Sari diyar kir ku armanca bivê Platforma Mûzîkê ya Bajêr ew e ku li dijî politikayên tunehesibandinê yên li ser mûzîka kurdî, hatin gel hevdû û wiha got:

“Me vê platformê xwest ku hemû rengên cûda yên li bajêr, bên gel hevdû. Ji bo pêşeroja mûzîka kurdî, em ê li ber xwe bidin.”

(WT/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
muzîka Kurdî muzîka bi kurdî
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Li Dêra Ahtamarayê dengê diayên bi zimanê ermenkî bilind bûn
8 Îlon 2025
Li Dêra Ahtamarayê dengê diayên bi zimanê ermenkî bilind bûn
Fatma Temel: Em dizwazin bi atolyeyan careke din çanda deqê zindî bikin
26 Tebax 2025
Fatma Temel: Em dizwazin bi atolyeyan careke din çanda deqê zindî bikin
Derhêner Mikaîl Haskan: Bila derhenerên amator hevdu nas bikin
22 Tebax 2025
Derhêner Mikaîl Haskan: Bila derhenerên amator hevdu nas bikin
Şanogerên ŞanoWanê: Me xwest bi şanoya Gerok em xwe bigihîne zarokên li taxan jî
20 Tebax 2025
Şanogerên ŞanoWanê: Me xwest bi şanoya Gerok em xwe bigihîne zarokên li taxan jî
Ferît Sevîm: Bluesê têra hêrsên min nekir
15 Tebax 2025
Ferît Sevîm: Bluesê têra hêrsên min nekir
Biçe serûpelê