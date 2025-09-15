Baran Sari: Me xwest bi Platforma Mûzîkê hemû rengên cûda bên gel hev

Di meha tîrmehê de bi navê Platforma Mûzîkê ya Bajêr a Wanê gelek hunermend hatin gel hevdû û platforma mûzîkê ya bajêr ava kirin.
Em dikarin bêjin ku tevahiya hunermendên li Wanê bi armanca ku bi ruhekî hevpar hunera xwe bikin, zimanê xwe biparêz in, hatin gel hevdû.
Di dawiya meha Tîrmehê de kampeke mûzîkê ya ku du rojan dewam kir û gelek kargehên li ser mûzîka kurdî hat kirin.
Têkildarî Platforma Mûzîkê a bajêr û her wiha li ser bername û kargehên wê, me bi yek ji endamê Platformê bi Baran Sari re axivî.
Mûzîkjen Baran Sari diyar kir ku armanca bivê Platforma Mûzîkê ya Bajêr ew e ku li dijî politikayên tunehesibandinê yên li ser mûzîka kurdî, hatin gel hevdû û wiha got:
“Me vê platformê xwest ku hemû rengên cûda yên li bajêr, bên gel hevdû. Ji bo pêşeroja mûzîka kurdî, em ê li ber xwe bidin.”
(WT/AY)