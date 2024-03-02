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HAKLAR
Yayın Tarihi: 2 Mart 2024 14:15
 ~ Son Güncelleme: 2 Mart 2024 14:21
3 dk Okuma

623. F OTURMASI

“Banyoları gören kameralara zarar veren mahpusların şartlı tahliye hakkı engellendi”

İnsan hakları savunucusu Cüneyt Yılmaz’ın okuduğu açıklamada, bu hafta hasta mahpus Besiye Özer’in serbest bırakılması istenirken, kameralar için kadın mahpusların özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiğini söyledi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
“Banyoları gören kameralara zarar veren mahpusların şartlı tahliye hakkı engellendi”
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

*Kadın mahpusların koğuşlarına özel yaşam alanlarına kamera takıldı.

*Bu kameraları kapatan kadınlara disiplin cezası verildi.

*Adli mahpus ve politik mahpuslara yönelik farklı uygulamalar var, hak ihlalleri var. 

İnsan Hakları Derneği Hapishaneler Komisyonu 623. F Oturması için yine İHD’nin bulunduğu sokakta bugün yapıldı. 

Haftanın açıklamasını okuyan insan hakları savunucusu Cüneyt Yılmaz, Besiye Özer’in serbest bırakılması çağrısı yaptı. Açıklamada, hapishanelerde hasta mahpusların tedavi edilmediğine dikkat çekildi şöyle denildi:

“Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor. Elazığ Hapishanesi’nde tutulan kadın mahpuslara banyo ve tuvaletleri gören kameralara zarar verdikleri için önce disiplin cezası verildi. Ardından haklarında dava açıldı. Bu nedenle de Cezaevi İdari Gözlem Kurulu, bu mahpusların şartlı tahliye hakkını engelledi.”

“Ayrıca adli ve politik mahpusların görüş ve telefon hakları da farklı uygulamalar için engelleniyor. Bu uygulama hasta mahpusuları daha da çok etkiliyor.”

“Özer serbest bırakılsın”

“Besiye Özer, cezaevinde tedavi edilecek durumda değil. Kardeşinin verdiği bilgiye göre tedavisinin dışarıda yapılması gerekiyor. Kendisi rahim içindeki bir kistten dolayı amelat oldu. Zaman zaman bilincini kaybediyor. Özer'in bir an önce serbest bırakılması gerekiyor."

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Açıklamaın tamamı şöyle: 

623. F Oturması’nda bu hafta; Halen Gebze Kadın Hapishanesi’nde tutulan hasta mahpus Besiye Özer’in durumunu paylaşıyoruz.
47 yaşındaki Besiye Özer; rahim içinde bulunan kitle nedeniyle ameliyat edilmiş, ancak ameliyattan sonra da şikayetleri devam etmiştir. Bu ameliyat sonrasında gelişen erken menopoz yanında, anemi, unutkanlık, göğüste şiddetli ağrı ve sıkışma ve zaman zaman yaşadığı kilo kaybı da bu şikayetlere eklenmiştir.   
Kız kardeşinin anlatımına göre; daha ağır sağlık sorunları yaşayan mahpusların önüne geçmemek için şikayetlerinin kamuoyuna duyurulmasını uzun süre engelleyen Besiye Özer’in sağlık durumu, hızla bozuluyor.  2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan rahim ameliyatı sonrası şikayetleri devam ettiği halde, tedavi ve kontrollerindeki aksamalar önlenmiyor.  Bu ameliyat nedeniyle erken menopoza girdiği için özel bir tedavi ve beslenme gerekiyor ancak bu sağlanmıyor. Son dönemde gelişen göğsündeki sıkışma ve ağrı ailesini büyük bir endişeye sokmuş durumda. “Tedavisi için gerekenler yapılsın, hapishanede bu tedavi yapılamıyorsa kardeşim serbest bırakılsın” diyerek kardeşinin sağlık ve yaşam hakkının korunması için yardım isteyen kız kardeşi, bütün hasta mahpuslar için bu hakkın sağlanması için de çağrıda bulunuyor. 
623. F OTURMASI kapsamında bu hafta; HASTA MAHPUS BESİYE ÖZER ve BÜTÜN HASTA MAHPUSLARIN TEDAVİ HAKLARI ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI, SERBEST BIRAKILARAK SAĞLIK VE YAŞAM HAKLARININ KORUNMASI için; yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. 
HASTA MAHPUSLAR SERBEST BIRAKILSIN!
BESİYE ÖZER SERBEST BIRAKILSIN!
TEDAVİ HAKTIR ENGELLENEMEZ!
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ HAPİSHANE KOMİSYONU

(EMK)

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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