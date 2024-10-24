ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 17:47
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 18:14
2 dk Okuma

"Bant genişliği daraltma uygulaması TUSAŞ saldırısı sonrası sansür amaçlı kullanıldı"

İfade Özgürlüğü Derneği’nden avukat Melike Türkay’a göre TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medyaya erişimin engellenmesi 'yurttaşların ifade ve haberleşme özgürlüğü hakkının ihlali' anlamına geliyor.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
"Bant genişliği daraltma uygulaması TUSAŞ saldırısı sonrası sansür amaçlı kullanıldı"

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’a (TUSAŞ) yönelik saldırı sonrası, önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) mahkemeden çıkarttığı kararla televizyonlara ‘yayın yasağı’ getirdi.

Hemen ardından da tüm Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram’a giremediğini rapor etmeye başladı.

Sosyal medya sansürüne karşı yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi ancak küresel internet erişimini takip eden Netblocks bunun bir bant daraltma uygulaması olduğunu duyurdu. Haber almak isteyen kişiler VPN gibi üçüncü parti yazılımlara muhtaç kaldı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nden avukat Melike Türkay’a göre dün yaşanan durum sadece basının haber yapma hakkını değil yurttaşların bilgiye erişimine de engel oldu. Türkay, bant daraltma uygulamasının keyfi şekilde sansür amaçlı kullanıldığını söyledi. Bunu aynı zamanda haberleşme özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi.

Türkay, bant daraltma uygulamasının yasal zemininin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde oluşturulduğunu söyledi:

Sosyal medyaya yönelik topyekûn bir bant daraltma uygulanmasına izin veren düzenleme 9 Kasım 2016 tarihli 6757 sayılı Kanunun 22. maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşan 15 Ağustos 2016 tarihli 671 sayılı KHK ile 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yetkisi ve idarî yaptırımlarıyla ilgili 60. maddesine eklenen 10. paragraftır.

Bu madde kapsamında Cumhurbaşkanlığı; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak gerekli gördüğü tedbirleri alıp, BTK’ye bildirir.

BTK Başkanı da Cumhurbaşkanlığı tedbirlerine ilişkin kararını derhal işletmecilere ve erişim sağlayıcılara bildirmekle yükümlü. İşletmeciler ve erişim sağlayıcıları da Cumhurbaşkanlığı kararının gereğini kararın bildirilmesi anından itibaren en geç iki saat içinde yerine getirilmeli.

Yani diğer bir ifadeyle, kısa süreli bant daraltma uygulaması tamamen şeffaflıktan uzak bir şekilde yürütülüyor ve bu uygulamadan ancak dün olduğu gibi ilgili sosyal medya platformuna giremediğimizde haberdar oluyoruz.

Bu kamuoyuna duyurulmuş olsa, karara karşı itiraz/iptal mekanizması işletilebilir ama dün olduğu gibi kamuoyunun süreçten haberdar edilmediği bant daraltma uygulamasına karşı bu da mümkün değil.

Dolayısıyla X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ve Telegram'a bütün olarak keyfi şekilde uygulanan, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması prensiplerine aykırı OHAL düzenlemesine dayanan bu uygulama doğrudan sansür olarak tanımlanacak bir durumda.

Türkay sözlerini “Dün Ankara'da gerçekleşen saldırı gibi toplumu yakından takip ettiği olaylara ilişkin olarak haber ve bilgi edinmesinin geçici olarak olsa da keyfi bir yaptırım mekanizması ile bir bütün olarak engellenmesi, tüm yurttaşların ifade ve haberleşme özgürlüğü hakkının ihlali anlamına geliyor” diyerek sonlandırdı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
erişim engeli bant daraltma bant daraltması TUSAŞ saldırısı tusaş
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
TUSAŞ saldırısını PKK üstlendi
Bugün 11:25
/haber/tusas-saldirisini-pkk-ustlendi-301100
TUSAŞ saldırısına yayın yasağı geldi
23 Ekim 2024
/haber/tusas-saldirisina-yayin-yasagi-geldi-301031
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024
/haber/ankarada-tusas-tesislerine-saldiri-301025
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TUSAŞ saldırısını PKK üstlendi
Bugün 11:25
/haber/tusas-saldirisini-pkk-ustlendi-301100
TUSAŞ saldırısına yayın yasağı geldi
23 Ekim 2024
/haber/tusas-saldirisina-yayin-yasagi-geldi-301031
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024
/haber/ankarada-tusas-tesislerine-saldiri-301025
diğer yazıları
Numan Kurtulmuş nefret söylemlerini yaralayıcı buldu, önergeyi iade etti
22 Ekim 2024
Numan Kurtulmuş nefret söylemlerini yaralayıcı buldu, önergeyi iade etti
Etki ajanlığı yasa tasarısı tekrar Meclis’te
18 Ekim 2024
Etki ajanlığı yasa tasarısı tekrar Meclis’te
YENİ YAŞAM BİR HAFTADA ÜÇ KEZ TOPLATILDI
"Devletin Kürtlere tahammülünün olmadığının bir kanıtı daha"
18 Ekim 2024
"Devletin Kürtlere tahammülünün olmadığının bir kanıtı daha"
"Açık Radyo açık kalsın"
16 Ekim 2024
"Açık Radyo açık kalsın"
RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti
16 Ekim 2024
RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti
Sayfa Başına Git