Banksy’nin Londra Kraliyet Adalet Sarayı’ndaki duvar resmine sansür

Anonim sokak sanatçısı Banksy’nin, Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı’nın (Royal Courts of Justice) duvarına yaptığı resim silindi.
BBC News’te yer alan habere göre, binanın tescilli olması ve yasal olarak korunuyor olması nedeniyle eserin kaldırıldığı doğrulandı.
Banksy’den Londra’da mahkeme duvarına yeni mural
Duvar resmi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve Metropolitan Police, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Bu durum, ortaya çıktığı günden beri kimliği bilinmeyen Banksy’nin anonimliğinin tehlikeye girebileceği endişesini beraberinde getiriyor.
BREAKING: They're scrubbing @banksy— Good Law Project (@GoodLawProject) September 10, 2025
The court is erasing Banksy's mural just like it's erasing our right to protest. pic.twitter.com/9PSKYcI2Dy
Banksy ve işleri hakkında
Banksy bugüne dek kimliğini açıklamadı. Çalışmalarını genellikle beklenmedik kamusal alanlarda sergileyen sanatçı, eserlerinin gerçek olduğunu yalnızca Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuruyor.
Banksy’nin şablonlu grafitileri genellikle hükümet politikalarını, savaşları ve kapitalizmi eleştiriyor. Sanatçı, geçen yaz, Londra’da dokuz eserlik hayvan temalı bir kampanya başlattı. Kampanya, bir gorilin Londra Hayvanat Bahçesi girişinin kepengini kaldırıyormuş gibi göründüğü çalışmayla sona erdi.
Diğer dikkat çekici eserler arasında City of London’daki bir polis kulübesinde yüzen piranhalar ve Peckham, Güney Londra’daki bir dükkânın çatısındaki uydu anteninde uluyan bir kurt yer alıyordu. Kurt figürü, açıldıktan kısa bir süre sonra kaldırılmıştı.
Banksy’nin çalışmaları geçmişte Batı Şeria’da da dikkat çekmişti. Aralık 2019’da Bethlehem’de bir otelde yaptığı “modifiye edilmiş Nativity” çalışmasında, İsa’nın ahırı İsrail’in ayrım duvarının önünde yer alıyor ve duvarın bir patlama ile delinmiş, yıldız şekline dönüşmüş gibi gösteriliyordu. (TY)