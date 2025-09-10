ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 17:10
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 17:13
2 dk Okuma

Banksy’nin Londra Kraliyet Adalet Sarayı’ndaki duvar resmine sansür

Polis, duvar resmiyle ilgili soruşturma başlattığı için sanatçının anonimliği tehlikeye girebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Banksy’nin Londra Kraliyet Adalet Sarayı’ndaki duvar resmine sansür
Fotoğraf: X

Anonim sokak sanatçısı Banksy’nin, Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı’nın (Royal Courts of Justice) duvarına yaptığı resim silindi.

Sanatçının Instagram hesabından doğruladığı eserde, peruk takmış ve siyah cüppe giymiş bir yargıç, elindeki tokmakla yere düşmüş bir protestocuyu darbediyordu. Duvar resminin, geçtiğimiz hafta sonu Filistin Eylemi (Palestine Action) adlı grubun yasaklanmasına karşı düzenlenen ve yaklaşık 900 kişinin gözaltına alındığı protestoların hemen ardından ortaya çıkması dikkat çekmişti.

BBC News’te yer alan habere göre, binanın tescilli olması ve yasal olarak korunuyor olması nedeniyle eserin kaldırıldığı doğrulandı.

Banksy’den Londra’da mahkeme duvarına yeni mural
Banksy’den Londra’da mahkeme duvarına yeni mural
8 Eylül 2025

Duvar resmi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve Metropolitan Police, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Bu durum, ortaya çıktığı günden beri kimliği bilinmeyen Banksy’nin anonimliğinin tehlikeye girebileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Banksy ve işleri hakkında

Banksy bugüne dek kimliğini açıklamadı. Çalışmalarını genellikle beklenmedik kamusal alanlarda sergileyen sanatçı, eserlerinin gerçek olduğunu yalnızca Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuruyor.

Banksy’nin şablonlu grafitileri genellikle hükümet politikalarını, savaşları ve kapitalizmi eleştiriyor. Sanatçı, geçen yaz, Londra’da dokuz eserlik hayvan temalı bir kampanya başlattı. Kampanya, bir gorilin Londra Hayvanat Bahçesi girişinin kepengini kaldırıyormuş gibi göründüğü çalışmayla sona erdi.

Diğer dikkat çekici eserler arasında City of London’daki bir polis kulübesinde yüzen piranhalar ve Peckham, Güney Londra’daki bir dükkânın çatısındaki uydu anteninde uluyan bir kurt yer alıyordu. Kurt figürü, açıldıktan kısa bir süre sonra kaldırılmıştı.

Banksy’nin çalışmaları geçmişte Batı Şeria’da da dikkat çekmişti. Aralık 2019’da Bethlehem’de bir otelde yaptığı “modifiye edilmiş Nativity” çalışmasında, İsa’nın ahırı İsrail’in ayrım duvarının önünde yer alıyor ve duvarın bir patlama ile delinmiş, yıldız şekline dönüşmüş gibi gösteriliyordu. (TY)

