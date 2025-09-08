ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 17:06
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 17:14
2 dk Okuma

Banksy’den Londra’da mahkeme duvarına yeni mural

Ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Kraliyet Adalet Divanı binasının yan cephesine Filistin destekçisi 900 kişinin gözaltına alınması sonrası yaptığı yeni duvar resmi bariyerle kapatıldı. Eserin önünde güvenlik görevlileri duruyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Banksy’den Londra’da mahkeme duvarına yeni mural
Fotoğraf: Banksy

Britanyalı dünyaca ünlü gizemli sokak sanatçısı Banksy, Londra’nın merkezinde yer alan Kraliyet Adalet Sarayı’nın duvarına yeni bir duvar resmi yaptı.

Sanatçının Instagram hesabından doğruladığı eserde, peruk takmış ve siyah cüppe giymiş bir yargıç, elindeki tokmakla yere düşmüş bir protestocuyu darp ediyor. Protestocunun elinde tuttuğu pankartın üzerinde kan lekesi görünüyor.

Duvar resminin, geçtiğimiz hafta sonu Filistin Eylemi (Palestine Action) adlı grubun yasaklanmasına karşı düzenlenen ve yaklaşık 900 kişinin gözaltına alındığı protestoların hemen ardından ortaya çıkması dikkat çekti.

Eser kısa süre içinde güvenlik görevlileri tarafından büyük plastik levhalarla kapatıldı ve etrafına metal bariyerler yerleştirildi. Olayı görenler, sabahın erken saatlerinden itibaren görevlilerin fotoğraf çekilmesini engellemeye çalıştığını anlattı. Bir görgü tanığı, “Bence eseri örtmeleri utanç verici. Tepkiden korkuyorlar” dedi.

Fotoğraf: BBC

Banksy’nin son işi, sanatçının adalet sistemi ve devlet şiddeti üzerine bir eleştiri olarak yorumlanıyor. Britanya hükümeti geçtiğimiz Temmuz ayında Palestine Action’ı “terör örgütü” ilan etmiş, grubun üyeleri askeri üs baskınları nedeniyle yargılanmıştı. Karar, ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkına yönelik tehdit olarak eleştirilmişti.

Banksy, daha önce de Filistin meselesine işaret eden eserler üretmişti. 2019’da Beytüllahim’de “Doğuş” sahnesini İsrail’in inşa ettiği ayrım duvarı önünde tasvir etmiş; ayrıca Batı Şeria’daki duvarın farklı noktalarına yaptığı resimlerle uluslararası yankı uyandırmıştı.

Banksy'den Ayrım Duvarı Maketi
Banksy'den Ayrım Duvarı Maketi
23 Aralık 2019

Sanatçının Londra’daki son kampanyası geçen yaz gerçekleşmiş, hayvan temalı dokuz muralın ardından Londra Hayvanat Bahçesi girişinde goril figürüyle sona ermişti.

Kimliği hâlâ gizemli

Banksy bugüne dek kimliğini açıklamadı. Çalışmalarını genellikle beklenmedik kamusal alanlarda sergileyen sanatçı, eserlerinin gerçek olduğunu yalnızca Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuruyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
banksy Filistin
ilgili haberler
Banksy'den Ayrım Duvarı Maketi
23 Aralık 2019
/haber/banksy-den-ayrim-duvari-maketi-217537
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Banksy'den Ayrım Duvarı Maketi
23 Aralık 2019
/haber/banksy-den-ayrim-duvari-maketi-217537
Sayfa Başına Git