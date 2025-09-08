Banksy’den Londra’da mahkeme duvarına yeni mural

Britanyalı dünyaca ünlü gizemli sokak sanatçısı Banksy, Londra’nın merkezinde yer alan Kraliyet Adalet Sarayı’nın duvarına yeni bir duvar resmi yaptı.

Sanatçının Instagram hesabından doğruladığı eserde, peruk takmış ve siyah cüppe giymiş bir yargıç, elindeki tokmakla yere düşmüş bir protestocuyu darp ediyor. Protestocunun elinde tuttuğu pankartın üzerinde kan lekesi görünüyor.

Duvar resminin, geçtiğimiz hafta sonu Filistin Eylemi (Palestine Action) adlı grubun yasaklanmasına karşı düzenlenen ve yaklaşık 900 kişinin gözaltına alındığı protestoların hemen ardından ortaya çıkması dikkat çekti.

Eser kısa süre içinde güvenlik görevlileri tarafından büyük plastik levhalarla kapatıldı ve etrafına metal bariyerler yerleştirildi. Olayı görenler, sabahın erken saatlerinden itibaren görevlilerin fotoğraf çekilmesini engellemeye çalıştığını anlattı. Bir görgü tanığı, “Bence eseri örtmeleri utanç verici. Tepkiden korkuyorlar” dedi.

Fotoğraf: BBC

Banksy’nin son işi, sanatçının adalet sistemi ve devlet şiddeti üzerine bir eleştiri olarak yorumlanıyor. Britanya hükümeti geçtiğimiz Temmuz ayında Palestine Action’ı “terör örgütü” ilan etmiş, grubun üyeleri askeri üs baskınları nedeniyle yargılanmıştı. Karar, ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkına yönelik tehdit olarak eleştirilmişti.

Banksy, daha önce de Filistin meselesine işaret eden eserler üretmişti. 2019’da Beytüllahim’de “Doğuş” sahnesini İsrail’in inşa ettiği ayrım duvarı önünde tasvir etmiş; ayrıca Batı Şeria’daki duvarın farklı noktalarına yaptığı resimlerle uluslararası yankı uyandırmıştı.

Banksy'den Ayrım Duvarı Maketi

Sanatçının Londra’daki son kampanyası geçen yaz gerçekleşmiş, hayvan temalı dokuz muralın ardından Londra Hayvanat Bahçesi girişinde goril figürüyle sona ermişti.

Kimliği hâlâ gizemli

Banksy bugüne dek kimliğini açıklamadı. Çalışmalarını genellikle beklenmedik kamusal alanlarda sergileyen sanatçı, eserlerinin gerçek olduğunu yalnızca Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuruyor.

(HA)