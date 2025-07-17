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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2025 11:41
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2025 11:44
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Bankalar tüketici kredisi nedeniyle emekli maaşına artık bloke koyabilecek

Yargıtay, emekli aylıklarının tüketici kredisi gecikmesinde banka tarafından bloke edilebileceği kesin karara bağlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bankalar tüketici kredisi nedeniyle emekli maaşına artık bloke koyabilecek

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatlarında bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğuna hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına bloke koymasının mümkün olup olmadığı konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kapatılan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ve kapatılan 19. Hukuk Dairesi arasında içtihat ve uygulama farklılığının bulunduğunu belirten bir başvurucu, içtihatların birleştirilmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi görüşen Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, bankanın emekli maaşına bloke koymasının mümkün olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.

Kararla birlikte tüketici kredisi alacakları icraya verilmese bile banka tarafından hesap bloke ve krediye tahsil edilebilecek.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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