Bangladeş’teki eylemlerin ardından Başbakan istifa etti

Bangladeş Başbakan Şeyh Hasina Vecid, ülkedeki eylemlerin ardından resmi konutundan ayrıldı. Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakanın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

Yerel basına göre, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti.

Hayatını kaybedenlerle ilgili soruşturma

Waker-Uz-Zaman, şiddet olaylarında göstericilerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yürütmeyi taahhüt ederek, "Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmaya karar verdik. Durumu çözüme kavuşturmak için şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz" diye konuştu.

General Waker-Uz-Zaman, Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilerden protestolara son vermesini talep eden açıklama yayımlamaya çağırdı.

İktidar partisinin binasını yaktılar

Başkentteki protestolar sürerken Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu basan göstericiler içerideki eşyaları dışarı çıkardı.

Yerel basında yer alan haberlere göre hükümet karşıtı protestocular, iktidardaki Avami Birliği Partisinin başkent Dakka'daki binasını da ateşe verdi.

Hindistan basınında, konutundan ayrılan Hasina'nın kız kardeşi Şeyh Rehana ile birlikte askeri helikoptere binerek Hindistan'a indiği yönünde haberler yer aldı.

Ne olmuştu? Öğrenciler, Bangladeş'in 1971 yılında Pakistan'a karşı verdiği bağımsızlık savaşında savaşan gazilerin akrabalarına devlet işlerinin yüzde 30'unu ayıran kota sistemine son verilmesi talebiyle Temmuz ayı ortalarında sokağa çıktı. Günlerce süren protestolarda hükümet, 147 kişinin yaşamını yitirdiği açıklarken basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtildi. Hükümet, internet kesintisi, sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil ilanlarıyla protestoları bitirmeye çalıştı ancak öğrenciler eylemlerine devam etti. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesinin ardından protestocular, taleplerinin yerine geldiğini ve gösterilere son verdiklerini duyurdu. Ancak Bangladeş'te Hasina hükümetini protesto etmek ve "kamuda kontenjan" protestolarında yaşamını yitirenler için adalet talebiyle öğrenciler, eylemlerine yeniden başladı. Sadece 4 ve 5 Ağustos'taki hükümet karşıtı protestolarda 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

(AS)