Bangladeş’te bu yıl 1006 kişi dang hummasından hayatını kaybetti

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, ülkede yılın başından bu yana dang humması nedeniyle 1006 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 203 bin 406'ya ulaştı.

Times of India’nın haberine göre, DGHS’nin önceki direktörü Be-Nazir Ahmed, AFP’ye yaptığı açıklamada, bu yılki ölü sayısının ülkede dang humması salgının ilk görüldüğü 2000 yılından beri kaydedilen en yüksek ölü sayısı olduğunu açıkladı.

Bangladeş'te daha önce dang humması nedeniyle bir yıl içinde gerçekleşen en fazla ölüm 2022'de 281 olarak kayıtlara geçmişti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insana sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden oluyor.

Vaka sayıları, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor. Bu hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor. (AS)