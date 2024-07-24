Bangladeş’te 2 bin 400 gösterici tutuklandı

Bangladeş’te, ülke genelinde en az 174 kişinin hayatını kaybettiği eylemlerin ardından 2 bin 400 kişi tutuklandı.

Independent’in haberine göre, kamuda istihdam kotasına karşı düzenlenen eylemlerde, ülkede üst üste üçüncü kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi, internet ve telefon hizmetleri askıya alındı.

İktidar partisi Avami Birliği tarafından desteklenen protesto karşıtı bir öğrenci grubunun, eylemcilere saldırmasının ardından olayların şiddeti artmış ve yüz binlerce öğrenci sokağa çıkmıştı.

Yerel raporlar, ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğini öne sürse de iletişim sıkıntısı sebebiyle kesin sayı belirlenemiyor.

Öğrenciler “özür” ve kampüslerin açılmasını talep etti

Salı günü başkent Dakka'da ve çoğu büyükşehirde, Yüksek Mahkeme'nin, yıllardır tartışma konusu olan kota sistemine dair yasanın kapsamının daraltılması kararının ardından eylemler azalmıştı.

Ancak Salı sabahı helikopterle başkenti gezen ordu komutanı gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun hala tam olarak kontrol altında alınmadığını söyledi.

Başbakan Şeyh Hasina'nın hükümeti, memuriyet kotaların azaltılması yönündeki mahkeme kararını resmen kabul etmeye hazırlanıyordu.

Protestocular taleplerinin karşılanması için hükümete 48 saatlik süre verdi. Öğrenci grubu, Başbakan Hasina'nın kendilerinden özür dilemesi ve eylemler başladığında kapanan üniversite kampüslerinin yeniden açılması da olmak üzere sekiz ayrı talepte bulundu.

Öğrenciler, iktidardaki Avami Birliği partisinin öğrenci kanadının, eylemcilere saldırana kadar protestoların barışçıl olduğunu söyledi.

Protestolar geçen ayın sonlarında başladı ancak geçen hafta ülkenin en büyük üniversitesi olan Dakka Üniversitesi'nde polisin öğrencilere müdahale etmesi ve protesto karşıtlarının saldırısıyla gerilim tırmandı.

Öğrenciler neden protesto ediyor?

Yüksek Mahkeme kararı nedir?

Pazar günü Yüksek Mahkeme, devlet işlerinin yüzde 93'ünün niteliğe göre tahsis edilmesine ve yüzde beşinin savaşta görev yapmış gazilere verilmesine karar verdi. Kalan yüzde iki ise azınlıklar, trans bireyler ve engelliler için olacak.

Karar, her iki tarafın temsilcilerinin Cuma günü geç saatlerde bir çözüm üzerinde görüşmek üzere bir araya gelmelerinin ardından alındı. Bu, öğrencilerin kısmi zaferi oldu.

Hasina hükümeti, 2018'deki kitlesel öğrenci protestolarının ardından iş kotalarını durdurmuştu. Ancak geçen ay, yüksek mahkeme kararı geçersiz kıldı ve 1971 gazilerinin yakınlarının dilekçe vermesinin ardından kotaları yeniden yürürlüğe koydu.

BBC'ye konuşan dört eylemci, gözaltındaki bazı öğrenci liderleri serbest bırakılana ve iletişim hizmetleri (internet, cep telefonu vb.) yeniden kullanıma açılana kadar eylemlerine devam etmeyi planladıklarını söyledi.