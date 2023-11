Bangladeş'te tekstil işçileri bir haftadır sokakta

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te tekstil işçileri, sefalet ücretlerinin artırılması talebiyle bir haftayı aşkın süredir protesto gösterileri düzenliyor.

Tekstil işçilerinin eylemleri, bir hafta önce Bangladeş Hazır Giyim Üreticileri ve İhracatçıları Birliği'nin (BGMEA) işçilerin talep ettiği 208 dolar yerine asgari ücreti yüzde 25 artırarak 90 dolara çıkarmayı teklif etmesinin ardından başladı.

Binlerce tekstil işçisi, geçen hafta sonundan itibaren grev başlatarak başta başkent Dakka'da olmak üzere tekstil kentlerinde 300'den fazla fabrikanın faaliyetlerini geçici olarak durdurmasına neden oldu.

Asgari ücrete yapılan zamma tepki gösteren işçiler, fabrikaların önleri ve sokaklarda hafta boyunca protesto gösterileri düzenledi.

Yetkililere göre Abdullahpur, Gazipur, Mirpur, Rampura, Savar ve Tongi bölgeleri gibi tekstil bölgelerinde bazı fabrikaların depoları ateşe verildi.

Tens of thousands of garment workers in Bangladesh who make products for brands like Zara, H&M and GAP are on strike.



Their minimum wage is $75 a month, and they're demanding it rise to $208. The bosses are only offering $90.



They've shut down over 300 factories so far. pic.twitter.com/kFvfVPEQp4