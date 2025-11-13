Balyoza Fransayê serdana Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê kir

Balyoza Fransayê ya Enqereyê Isabelle Dumont û Musteşarê Karên Siyasî yê Balyozxaneyê Kilian Vivien ku ji bo çend hevdîtinan hatibûn Amedê, serdana Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê kirin.
Piştî pêşwaziyê, Hevseroka Şaredariya Bajarê Mezin Serra Bucak û Dumont hevdîtinek pêk anîn. Di serdanê de li ser geşedanên rojane yên herêmê nêrîn hatin guhertin.
Hevserok Bucak, kêfxweşiya xwe ji ber serdanê anî ziman û spasiya Dumontê kir.
Di dema serdanê de, ligel Hevserok Bucakê, Hevberdevkên Meclîsa Şaredariya Bajarê Mezin (DBB) Demet Ceylan û Ayhan Karatekîn amade bûn.
(AY)