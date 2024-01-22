"Balon balığının karaya bile çıkarılması yasak"

Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehirle insanlar ve diğer balıklar için öldürücü özellik taşıyan balon balığı, küresel ısıtmanın etkisiyle Hint Okyanusu'nu aşarak, Ege Denizi'ne geldi.

Türkiye denizleri için istilacı türlerden olan balon balığı, geldiği ortama hemen adapte oluyor. Türkiye denizlerinde şu an sekiz balon balığı türü bulunuyor. Balığın, Ege’den sonra Marmara'ya yayılma riski var.

Zehirli kese

Anadolu Ajansı’na konuşan İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, balon balığının denizlerde çeşitlilik açısından tehlike arz ettiğini, Tarım ve Orman Bakanlığının bu zararları önlemek için kuyruklarını satın aldığını vurgulayarak şöyle dedi:

"İri olanlarına 12,5 TL ödüyor. 2023'te yaklaşık 15 bin civarında zehirli balon balığı Bakanlığa teslim edildi. Bakanlık, balığı toplatarak üremesini engellemeye çalışıyor. Hızlı üreyen bir tür olduğu için mücadele etmek oldukça zor. Balığın içindeki bir kesede zehir var.

"Bu zehir, insanları felç ediyor hatta öldürebiliyor. Asla yenmemeli. Profesyonel bir insan tarafından bu balığın ayıklanması lazım. Hiç yenmese daha iyi, zaten lezzetli bir eti de yok. Yüzerken bile denk gelirseniz uzak durun. Vücudunuzda açık bir yara varsa zarar verebilir. Bu yaz Akdeniz plajlarında görülme olasılığı çok yüksek. Bu vesileyle vatandaşlarımızı uyarmış olalım."

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Keskin diş yapıları

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval ise balon balıklarının zehirli olmayan türlerinin de olduğunu; ancak zehirlilerin büyük tehlike arz ettiğini aktararak şöyle dedi:

"Bizim sularımızda 8 farklı balon balığı türü var ve Süveyş Kanalı'ndan geliyor. Bunların 4 tanesi zehirli, diğer 4'ünde zehir bulunmuyor. Zehirli türlerde, zehir balığın sadece bir organında değil, kanat, kas, sindirim sistemi ve deri altlarında bile var. O yüzden 'Balığı çok iyi temizlerim, ondan sonra yerim' gibi bir hata yapılmamalı. Bakanlık, balon balığının yakalanıp karaya bile çıkarılmasını yasakladı.

"Süveyş Kanalı'ndan giren bu balıklar önce Hatay ve Mersin'de görüldü. Daha sonra Antalya ve Ege Denizi'ne geçti. Şimdi Marmara ve Karadeniz'e doğru ilerliyor. Aşırı avcılık nedeniyle diğer balık türlerini azalttık ve ortamda sadece bu zehirli balıklar kalmaya başladı. Zehirli balon balıkları diğer balık türlerini yiyor, keskin bir diş yapıları var. Çok fazla ürüyorlar. 1 kiloluk erişkin balon balığının 1 milyon yumurta bıraktığı tahmin ediliyor. Yendiği zaman balığın zehri hemen kendini gösteriyor. Önce insanın dili kuruyor, nefes darlığı, mide bulantısı başlıyor. Müdahale edilemezse yarım saat içinde ölüme neden olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle yenmemesi gerekiyor." (TY)