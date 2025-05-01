Balkanlar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Balkan ülkeleri Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kosova'nın başkenti Priştine'nin merkezinde işçi sendikaları ve hak savunucularının organizasyonuyla yürüyüş düzenlendi.

"Eşitlik, Onurlu İş ve Yaşam", "Özgür ve Eşit Bir Toplum İçin" pankartlarının taşındığı yürüyüşte yapılan açıklamalarda, işçilerin kötü çalışma koşulları ve ülkedeki enflasyonun etkileri gibi sorunlar gündeme getirildi.

Özel sektör çalışanlarının maaş artışı talep ettiği yürüyüşte ayrıca son beş yılda Kosova'da 97 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Talepler

Arnavutluk Sendikalar Birliği ve Arnavutluk Çalışma Hakları Koalisyonu da başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Meydanı'nda eylem düzenlendi.

Eylemde, ülkede sosyal korumaya ve adil ücretlere önem verilmesi çağrısı yapıldı.

Kuzey Makedonya'da ise Makedonya Sendikalar Birliği (SSM) tarafından başkent Üsküp'te yürüyüş yapıldı. Katılımcılar, SSM'nin binasından Meclis binasına yürüdü.

Maaşlarının artırılması talebinde bulunan işçiler, yürüyerek Makedonya Ticaret Odası ve Başbakanlık binasına gitti.

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Bosna Hersek ve Hırvatistan’da eylemlere katılımlar düşük düzeyde olurken, iki günlük resmî tatil dolayısıyla yurttaşlar piknik alanlarında ve turistik bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan bazı sendika temsilcileri, işçilerin çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise hükümet binası önünde protesto düzenlendi. İşçi sendikalarına öğrencilerin de destek verdiği eylemlerde, Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 kişi anıldı.

Protestocular, hayatını kaybeden 16 kişi için 16 dakikalık saygı duruşunda bulundu. (TY)