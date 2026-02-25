ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.02.2026 11:09 25 Şubat 2026 11:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.02.2026 11:16 25 Şubat 2026 11:16
Okuma Okuma:  1 dakika

Balıkesir’de F-16 düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Polat'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Balıkesir’de F-16 düştü
Fotoğraf: Mustafa Yılmaz / AA

Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait bir F-16 uçağı düştü. Uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Polat hayatını kaybetti.

Uçak kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. İstanbul- İzmir Otoyolunun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı.

İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, hayatını kaybeden pilotun naaşına ulaştıklarını duyurdu.

Uçağının kaza kırıma uğradığı Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı.

Kazanın nedenine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Savunma Bakanlığı "Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir." dedi.

(HA)

