Balıkesir’de F-16 düştü

Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait bir F-16 uçağı düştü. Uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Polat hayatını kaybetti.

Uçak kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. İstanbul- İzmir Otoyolunun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı.

İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, hayatını kaybeden pilotun naaşına ulaştıklarını duyurdu.

Uçağının kaza kırıma uğradığı Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı.

Kazanın nedenine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Savunma Bakanlığı "Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir." dedi.

