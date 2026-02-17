Balıkesir’de ev baskınları: En az 9 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, kentte bu sabah ev baskınları gerçekleştirildi.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun (EHB) aktardığına göre, baskınlarda aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Edremit İlçe Yöneticileri ve Polen Ekoloji Kolektifi aktivistlerinin de bulunduğu en az 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların nedeni ve soruşturmanın kapsamı hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi.

“Doğa için, işçilerin hakları için aynı şekilde mücadele edeceğiz”

Polen Ekoloji Kolektifi, gözaltılara dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bugün sabah erken saatlerde yapılan ev baskınlarıyla kolektifimizden Çise Yıldız ve Yücel Kurşun Balıkesir’de gözaltına alınmışlardır. 24 saat görüş ve dosya kısıtlaması olduğu için gözaltıların sebeplerini henüz bilmiyoruz. Ancak biz bu gözaltıları, ev baskınlarını biliyoruz. Türkiye’de sadece faşizmin hukukunun geçerliği olduğunu, hiçbir saldırının hukuki olmadığını biliyoruz.

“Bu saldırılarla sindirmek istedikleri mücadelemizden geri adım atmayacağımızı, doğa için, işçi ve emekçilerin hakları için aynı şekilde mücadele edeceğiz, sözlerimizden vazgeçmeyeceğiz.” (TY)