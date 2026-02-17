ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 13:36 17 Şubat 2026 13:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 16:39 17 Şubat 2026 16:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Balıkesir’de ev baskınları: En az 9 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında DEM Parti Edremit yöneticileri ve Polen Ekoloji Kolektifi aktivistleri de var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Balıkesir’de ev baskınları: En az 9 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: Balıkesir Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, kentte bu sabah ev baskınları gerçekleştirildi.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun (EHB) aktardığına göre, baskınlarda aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Edremit İlçe Yöneticileri ve Polen Ekoloji Kolektifi aktivistlerinin de bulunduğu en az 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların nedeni ve soruşturmanın kapsamı hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi.

“Doğa için, işçilerin hakları için aynı şekilde mücadele edeceğiz”

Polen Ekoloji Kolektifi, gözaltılara dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bugün sabah erken saatlerde yapılan ev baskınlarıyla kolektifimizden Çise Yıldız ve Yücel Kurşun Balıkesir’de gözaltına alınmışlardır. 24 saat görüş ve dosya kısıtlaması olduğu için gözaltıların sebeplerini henüz bilmiyoruz. Ancak biz bu gözaltıları, ev baskınlarını biliyoruz. Türkiye’de sadece faşizmin hukukunun geçerliği olduğunu, hiçbir saldırının hukuki olmadığını biliyoruz.

“Bu saldırılarla sindirmek istedikleri mücadelemizden geri adım atmayacağımızı, doğa için, işçi ve emekçilerin hakları için aynı şekilde mücadele edeceğiz, sözlerimizden vazgeçmeyeceğiz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
balıkesir ev baskınları dem parti Polen Ekoloji Kolektifi ezilenlerin hukuk bürosu
