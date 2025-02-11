Balıkesir’de 96 bin futbol sahası genişliğinde alana JES ruhsatı

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 26 Şubat'ta il sınırları içindeki 22 adet jeotermal kaynak arama sahasını ruhsatlandırmak üzere ihaleye çıkılacağını haber verdi.

Balıkesir merkez ve 15 ilçesinde 64 bin 050,03 hektar (yani 96 bin futbol sahası genişliğinde veya 640 milyon 500 bin 30 metrekare) tarım arazisinde Jeotermal Elektrik Santrallerinde (JES) elektrik üretimi için jeotermal sıvı aramak üzere sondajlara başlanacak.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Valiliği de İzmir il sınırları içindeki 13 ilçede 1 milyar 420 milyon metrekare (yaklaşık 203 bin futbol sahası genişliğinde) tarım arazisini JES’ler için sondaja açmıştı.

JES’ler neden ekolojik tarım açısından zararlı?

Jeotermal enerjinin, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olmasına karşın çevresel etkileri bakımından tamamen zararsız olmadığı özellikle ekolojik tarım açısından bir dizi riskler taşıdığı bilinen bir gerçek.

JES'ler önemli bir toprak ve su kirliliği kaynağı. Jeotermal santrallerin çıkardığı termal sular ağır metaller (cıva, arsenik, bor vb.) ve zararlı mineraller içerebilir. Bu sular doğrudan yüzeye veya tarım arazilerine karışırsa, toprak ve yeraltı suları kirlenebilir. Bor gibi elementler bitkiler için toksik olduğundan ekolojik tarımı olumsuz etkileyebilir.

JES'ler öte yandan önemli bir hava kirliliği kaynağı Jeotermal kuyulardan hidrojen sülfür (H₂S), karbon dioksit (CO₂) ve metan (CH₄) gibi gazlar açığa çıkabiliyor. H₂S kötü kokuya neden oluyor ve yüksek düzeylerde solunması insan sağlığı için zararlı. CO₂ ve metan açığa çıkmasıysa sera gazı etkisi yaratarak iklim değişikliğine katkıda bulunabilir.

Öte yandan jeotermal sondajların depremsellik ve jeolojik risklere yol açma olasılığı var. Jeotermal sondajlar ve yüksek basınçlı su enjeksiyonu, fay hatlarını tetikleyerek küçük çaplı depremlere neden olabilir. Tarım arazilerinin bulunduğu alanlarda toprak kaymaları ve çökme riski artabilir.

Nihayet, biyoçeşitliliği olumsuz etkileme olasılığı da yüksek. Yüksek sıcaklıklı su deşarjları, sucul ekosistemlere zarar verebilir. Çıkış noktalarındaki doğal habitatlar bozulabilir ve yerel flora ile faunada tahribat yaratabilir.

Ekolojik tarım açısından alternatif enerji kaynakları

Ekolojik tarımı destekleyen enerji kaynaklarının, toprak, su ve hava kirliliği yaratmayan ya da en az etkisi olan yenilenebilir kaynaklar olması gerekiyor.

Başlıca seçenekler arasında, sayılabilen güneş Enerjisi (fotovoltaik paneller ve tarımsal güneş enerjisi) toprak ve su kirliliğine yol açmaması açısından JES'lere tercih edilebilir. Çiftliklerle entegre edilebilir Çiftçilerin kendi enerjilerini üretmelerini sağlayarak tarımı daha sürdürülebilir hale getirir.

Rüzgar Enerjisi, toprak ve su kirliliğine yol açmaması ve düşük sera gazı emisyonu dolayısıyla JES'lere alternatif oluşturabilir. Büyük tarım arazilerinde rüzgar türbinleri ile enerji üretimi yapılabilir. Ancak kuş göç yollarını kesmesi ve gürültü kirliliğine yol açması olumsuz etmenler.

Biyogaz ve biyokütle enerjisi organik atıklardan üretildiği için ekolojik tarımla uyumludur. Tarımsal atıklar, hayvan gübresi veya biyokütle kullanılarak elektrik üretilebilir. Döngüsel ekonomi sağlar ve gübre olarak geri dönüşümü mümkündür.

Küçük ölçekli (Mikro) HES’ler, ekosisteme zarar verebilen büyük barajlı HES'ler yerine doğayla uyumlu sonuçlar verebilir. Ekolojik tarım için su kaynaklarına doğrudan zarar vermeyen, düşük akışlı sistemler tercih edilebilir.