Balıkesir’de 11 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin 10 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Patlamayla ilgili hem idari hem adli soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, fabrikada delil toplanmaya devam ettiğini söyledi.

“Patlamanın nedeni ve buna neden olan kişi ya da kişiler varsa adli tahkikatın sonucunda belli olacak” diyen Tunç, 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar için "Özellikle kazanın meydana gelmesinde rolü olabilecek kişiler" dedi.

Bir gazetecinin, gözaltına alınanların kim olduğunu sorması üzerine Tunç, isim ve titr vermedi. Şunları söyledi:

"Şu anda ifadeler alınmaya devam ediyor. Cumhuriyet savcılarımızın özellikle bu iş yerinin oradaki sorumlularıyla alakalı olarak, orada çalışanlarla, iş güvenliği önlemlerini almakla, bölüm sorumlularıyla, fabrikanın yönetimiyle ilgili tüm bunları değerlendirecek olan savcılarımız. Dolayısıyla şu anda gözaltı işlemleri ve ifade işlemleri devam ediyor. Hep beraber bu süreci takip edeceğiz."

(HA)