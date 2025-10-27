Balıkesir, Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremde 29 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) dün gece saat 22:48'de gerçekleştiği bildirilen merkez üssü Belıksir, Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremde kayıplar var.

İnfografik: AA

Anadolu Ajansı'nın haberine göre en az 29 kişi yaralandı ve birçok bina hasar gördü ya da çöktü. Yıkılan ya da ciddi şekilde çöken bina sayısı 16.

Çöken binaların çoğunun boş olduğu ya da kullanılmadığı bildirildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği (sığ olduğu) belirlendi.

İlçe halkı olası artçı depremlerden korunma kaygısıyla genellikle sokaklarda evlerine dönmek konusunda tereddütlü.

Sındırgı'da depremden hasar gören yapılar olmasına karşın, henüz can kaybı bildirilmedi/ Fotoğraf: AA

6,1 büyüklüğünde deprem ne demek?

“6,1 büyüklüğündeki deprem” ifadesi, teknik tabirle moment büyüklüğü ölçeğinde (Mw) ölçülen bir değeri belirtir. Bu değer, depremin açığa çıkardığı toplam enerjiyi gösterir. Ancak “şiddet” dendiğinde (örneğin Mercalli ya da EMS ölçeği), insanlar tarafından hissedilen etki ve yıkım gücü kast edilir.

Özetle: Büyüklük (magnitude) sismografla ölçülen enerji miktarını, şiddet (intensity) gözlemlenen, hisedilen yere ve yapıya göre değişen etkiyi ifade eder.

6,1 büyüklüğündeki bir deprem, göreli şiddeti itibariyle 6.0-6,9 büyüklüğündeki depremlerin yer aldığı "kuvvetli" sınıfına giriyor. 6,1 büyüklüğünde bir depremin açığa çıkardığı enerji miktarı, yaklaşık 15 kiloton TNT (Hiroşima'ya atılan atom bombasının yarattığı patlamanın yaklaşık büyüklüğü) kadar. Bu deprem, 5,1 büyüklüğünde bir depremden yaklaşık 32 kat daha güçlü.

Yerel etkiler açısından:

Merkez üssüne yakın yerleşimlerde “şiddetli” ila “çok şiddetli” (VII–VIII Mercalli) etkiler görülür.

Sağlam yapılarda hafif–orta hasar, zayıf yapılarda ciddi hasar veya kısmi yıkım mümkündür.

Eğer depremin derinliği az (örneğin 10 km’den az) ve yerleşim merkezine yakınsa, can kaybı riski yüksek olarak kabul ediliyor

