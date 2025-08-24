ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2025 22:28
Balıkesir peş peşe sallandı

Balıkesir Sındırgı'da iki hafta önce meydana gelen depremin ardından bu akşam da üç ayrı sarsıntı yaşandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Balıkesir merkezli orta büyüklükte üç deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 21.16 da yaşanan 5.0 büyüklüğündeki ilk deprem 12.6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssü Yaylacık-Sındırgı olarak belirlendi.

Yaşanan ilk depremin ardından 4.2 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

İçişleri Bakanı açıklama yaptı

Depremi ilk belirleyen Avrupa Deprem Enstitüsü (ESMC) oldu. ESMC depremin büyüklüğünü 5.0 olarak belirledi ancak 4.7 olarak revize etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Yerlikaya hasar ile ilgili araştırma yapıldığını açıkladı.

(Mİ)

