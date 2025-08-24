Balıkesir peş peşe sallandı

Balıkesir merkezli orta büyüklükte üç deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 21.16 da yaşanan 5.0 büyüklüğündeki ilk deprem 12.6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssü Yaylacık-Sındırgı olarak belirlendi.

Yaşanan ilk depremin ardından 4.2 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

İçişleri Bakanı açıklama yaptı

Depremi ilk belirleyen Avrupa Deprem Enstitüsü (ESMC) oldu. ESMC depremin büyüklüğünü 5.0 olarak belirledi ancak 4.7 olarak revize etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Yerlikaya hasar ile ilgili araştırma yapıldığını açıkladı.

(Mİ)