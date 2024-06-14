Balıkesir, Denizli ve Muğla’da orman yangınları

Denizli'nin Babadağ, Muğla’nın Milas ve Menteşe, Balıkesir'in ise İvrindi ilçelerinde henüz belirlenemeyen nedenlerle bugün orman yangını çıktı.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ihbar üzerine iki ilçesinde de yangın çıkan Muğla’ya Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangın rüzgârla birlikte kısa sürede Denizli sınırlarına ilerledi.

Ahırlar boşaltıldı

Balıkesir’deki yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığını söyleyen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, yangının en çok tehdit ettiği Kınık Mahallesi'nde 11 ahırı boşalttıklarını ve hayvanları güvenli bölgeye aldıklarını söyledi.

Bölgede rüzgârın etkisini sürdürdüğünü, nem oranının çok düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğunu dile getiren Ustaoğlu, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Bugün il genelinde biçerdöver ve hububat işini yasaklamıştık. Çünkü bugün hava durumunda olumsuz anlamda ciddi bir alarm vardı. Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var. Daha detaylı çalışmayı sonra yapacağız.”

'Yangınların çoğu insan kaynaklı'

Türkiye'de 2022 yılı içinde 2 bin 160 adet orman yangını meydana eldi ve bu yangınlarda 12 bin 799 hektar orman alanı zarar gördü. Yangın başına düşen ortalama yanan alan 5,9 hektar oldu.

Orman yangınlarına müdahale için yeterli havadan müdahale filosu oluşturulmayan 2021 yılına göre 2022 yılında yangın sayısında yüzde 29.30 azalma meydana geldi. 2022 yılında havadan müdahale için önlemlerin alınması ile yanan orman alanı önceki yıla oranla yüzde 989,95 azaldı.

Yangınların çıkış nedenlerine bakıldığında ise büyük çoğunluğu insan tarafından çıkarıldığı görülüyor. 2022 yılında çıkan orman yangınlarının yüzde 41.12'sinin çıkış nedeni belirlenemedi. Bakanlık verilerine göre, orman yangınlarının yüzde 31.48’i ihmal-dikkatsizlik, yüzde 6.94’ü kaza, yüzde 3.98’i kasıt, yüzde 16.48’i ise yıldırım düşmesi sonucu yaşandı.

Avrupa Orman Yangın Bildirgesi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Akdeniz iklim kuşağındaki Avrupa Ülkelerinde 10 yıllık (2012-2022) ortalama yangın başına yanan alan miktarı Yunanistan’da 28,44 bin hektar, İtalya’da 65,6 bin hektar, İspanya’da 102,2 bin hektar, Portekiz’de 134,7 bin hektar, Türkiye’de 22,9 bin hektar, Fransa’da 19,5 bin hektar oldu. (TY)