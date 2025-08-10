ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2025 22:28
 ~ Son Güncelleme: 10 Ağustos 2025 23:18
1 dk Okuma

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Bir kişinin öldüğü açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Sındırgı'da kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binadaki arama kurtarma çalışmaları kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındığı bildirildi. Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı.Çalışmalarını sürdüren ekipler, bir süre sonra enkazdaki bir kişiyi daha çıkarttı. Bu kişi de hastaneye sevk edildi.

Binadan daha önce de 5 kişi kurtarılmıştı.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremde enkaz altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada, merkez üssü Sındırgı olan depremde, alt katı eczane olan ve üst katında 6 kişinin yaşadığı 2 katlı binanın yıkıldığını söyledi. Sak köylere ilişkin ise "Diğer mahallelerimizde yaklaşık 10'un üzerinde yıkılma var. Tek katlı, kerpiç ve betonarme binalarımızda. Oralardan can kaybı gelmedi ama bütün birimlerimizle tetkik yapmaya çalışıyoruz. Köylerin yüzde 60-70'ine ulaşmış durumdayız. Şu an için yıkılan binalarımız ve camilerimiz var ama can kaybımız yok" bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar 4 yaralının tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan, AA muhabirine, depremde mahalle camisinin minaresinin yıkıldığını söyledi.

Manisa Valiliği, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde depremde Manisa'da 6 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

AFAD 20 artçı yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 0 ila 3 arası 15, 4 ila 5 arası ise 5 olmak üzere toplam 20 artçı depremin meydana geldiğini açıkladı.

Saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatılan açıklamada, depremin en çok İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedildiği belirtilerek, "Şu ana kadar, 0-3 arası 15, 4-5 arası 5 olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında, 319 personel, 79 araç görev yapmaktadır. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem balıkesir Ahmet Akın
