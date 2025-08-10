Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada, merkez üssü Sındırgı olan depremde, alt katı eczane olan ve üst katında 6 kişinin yaşadığı 2 katlı binanın yıkıldığını söyledi. Sak köylere ilişkin ise "Diğer mahallelerimizde yaklaşık 10'un üzerinde yıkılma var. Tek katlı, kerpiç ve betonarme binalarımızda. Oralardan can kaybı gelmedi ama bütün birimlerimizle tetkik yapmaya çalışıyoruz. Köylerin yüzde 60-70'ine ulaşmış durumdayız. Şu an için yıkılan binalarımız ve camilerimiz var ama can kaybımız yok" bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar 4 yaralının tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan, AA muhabirine, depremde mahalle camisinin minaresinin yıkıldığını söyledi.

Manisa Valiliği, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde depremde Manisa'da 6 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.