Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.41’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri yayımladı.

Art arda 2 deprem

Buna göre, saat 12.35'te merkez üssü Sındırgı olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin, 7,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir kent merkezinin yanı sıra, başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Sındırgı merkezli saat 12.41'de meydana gelen deprem ise 4.1 büyüklüğünde yaşandı. Depremin derinliği 9.96 olarak ölçüldü.

Deprem sonrası yapılan kontrollerde ilçeye bağlı Kertil Mahallesi'ndeki bir evin yan duvarındaki merdiven çöktü.

Bakan yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İki metruk bina yıkıldı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, olumsuz bir durum bulunmadığı aktarıldı. Saha tarama çalışmalarına devam edildiği paylaşıldı.

Depremin ardından açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, iki metruk binanın yıkıldığını can kaybı yaşanmadığını dile getirdi. "Birlik ve dayanışmamızla bu zorlu günleri de geride bırakacağız" diyen Sak, "Hemşehrilerimizin hasarlı ve riskli yapılardan uzak durması önemle rica olunur" uyarısı yaptı.

