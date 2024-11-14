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KADIN
Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 08:34
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 09:10
2 dk Okuma

Balerin Eylül Sıla Ilgaz evinde ölü bulundu

Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, genç bir kadın bale dansçısı, zarif bir pozda dans ederken görülüyor. Üzerinde beyaz bir bale kostümü ve ayaklarında pointe ayakkabılar var. Dansçı, kollarını ve bacaklarını zarif bir şekilde açarak dengeli bir duruş sergiliyor. Kostümünün uzun, uçuşan eteği hareketin etkisiyle dalgalanıyor, bu da pozuna hareket ve akıcılık katıyor. Dansçı, konsantre bir yüz ifadesiyle zarafetini sergilerken, fotoğrafın arka planında bale stüdyosunun klasik, sade detayları göze çarpıyor. Bu fotoğraf, bale sanatının güzelliğini ve zarafetini yansıtıyor.

İstanbul Kağıthane’de yaşayan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi olan 18 yaşındaki Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti. Öğlen saatlerinde odasına giren annesi Sibel Ilgaz, kızını sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu.

Hemen müdahale eden anne, askıyı kestikten sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eylül Sıla Ilgaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Öğretmen olan anne Sibel Ilgaz ve inşaat mühendisi baba Barış Ilgaz, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İlk bilgilere göre, kahvaltıdan sonra anne-kız arasında bir tartışma yaşandığı ve Eylül Sıla’nın ardından odasına geçtiği öğrenildi. Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Başarıları ile tanınıyordu

Eylül Sıla Ilgaz, dans dünyasında kazandığı başarılarla tanınıyordu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü’nde okuyan Ilgaz, İspanya’nın Alicante kentinde düzenlenen World Dance Fair’de ikinci olarak, dünyaca ünlü Vaganova Bale Akademisi’nde tam zamanlı eğitim hakkı kazandı. Bunun yanı sıra çeşitli ülkelerdeki yaz okulu ve tam zamanlı eğitim burslarını elde ederek Türkiye’yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmişti.

Genç yaşına rağmen birçok uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil eden Eylül Sıla Ilgaz, katıldığı 8 yarışmada 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak önemli başarılara imza atmıştı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
şüpheli ölüm şüpheli intihar kadın Eylül Sıla Ilgaz
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