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Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 13:11
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 17:09
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Balat Musevi Hastanesi: Hastanemizin hedef gösterilmesini kınıyoruz

Özel Or-ahayim Balat Musevi Hastanesi, bir grup doktorun Filistin’e destek için hastane yakınında nöbet tutacağını söylemesi üzerine açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/or-ahayim-balat-musevi-hastanesi-hastanemizin-hedef-gosterilmesini-kiniyoruz.jpg
Fotoğraf: Wikimedia

Özel Or-ahayim Balat Musevi Hastanesi veya yaygın kullanımıyla "Balat Musevi Hastanesi", yaptığı açıklama ile Filistin-İsrail Savaşı ile bağlantılı olarak hastanenin hedef gösterilmesini kınadı.

Hastane, kurumsal hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Sultan Abdülhamid'in fermanı ile kurulduğu 1898 yılından itibaren kapısından içeri giren her hastaya özveriyle, en hassas şekilde hizmet veren, Türkiye'mizin en eski sağlık kuruluşlarından hastanemizin hedef gösterilmesini kınıyoruz.”

Or-ahayim Balat Musevi Hastanesi’nin tarihçesi
Or-ahayim Balat Musevi Hastanesi’nin tarihçesi
23 Kasım 2023

Ne olmuştu?

Bir grup doktor, dün (22 Kasım) Filistin-İsrail Savaşı ile bağlantılı olarak Or-ahayim Balat Musevi Hastanesi yakınlarında nöbet tutacağını duyurdu.

Doktorlar, Filistin’e destek için 'kanlı' önlükleriyle her cumartesi sessiz yürüyüş yapacaklarını belirtti.

Eylem, sosyal medyada tartışılmaya başlandı ve bazı kullanıcılar bunun antisemitizm olduğunu söyledi. Doktorların eylemini haberleştiren Sabah Gazetesi, sosyal medya platformu X’ten gönderiyi sildi; fakat TGRT Haber’de video ve haber hâlâ duruyor.

Rum Vakıfları Derneği (RUMVADER) kurucu başkanı Laki Vingas, konuyla ilgili yorum yapanlardan biri oldu ve şöyle dedi:

“'İstanbul Balat Musevi Hastanesi yakınında toplanan doktorlar Gazze için nöbet tutmaya başladı' haberi ve videosu bolca dolaşıyor. Savaşan devletlerden çok önce, 1898’de kurulan ve hizmet veren or-ahayim Balat Musevi Hastanesi’nin muhatap alınması insanı düşündürüyor!” (TY)

Filistin-İsrail Savaşı antisemitizm Or-ahayim Balat Musevi Hastanesi
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23 Kasım 2023
/haber/or-ahayim-balat-musevi-hastanesinin-tarihcesi-288345
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