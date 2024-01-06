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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2024 15:03
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2024 15:17
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Balat, Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy'de denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

Gazeteci Mehveş Evin, Kadıköy Moda'daki haç çıkarma törenini şöyle duyurdu: "Moda'da 45 yıl sonra ilk kez denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Bu ana tanık olmak çok güzeldi, mutlu Noeller komşular!"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Balat, Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy'de denizden haç çıkarma töreni düzenlendi
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç Sahili'nde denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Bu yıl, İstanbul'un Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy ilçelerinde de eş zamanlı törenler düzenlendi. 

Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni yönetti. Sabah 09.00'da başlayan ayinde, dualar edildi, mum yakıldı.

Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis de kilisede düzenlenen törene katıldı.

"Çok mutluyum"

Bartholomeos ile ayine katılanlar, daha sonra Haliç Sahili'ne yürüdü. Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı. Atılan haçı denizden çıkarmak için kadınların da yer aldığı 50'ye yakın kişi denize atladı. Haçı denizden çıkarmayı başaran kişi, Kostas Kypros oldu.

AA.'nın haberine göre, Yunanistan Dedeağaç'tan geldiğini söyleyen Kypros, "Çok mutluyum. Herkes için en iyisini diliyorum. Haç için dalmaya karar verdim. Şanslıydım haçı ben çıkardım" dedi. 

"Moda'da 45 yıl sonra ilk"

Deniz polisinin güvenlik önlemleri aldığı Balat'taki törenin bir benzeri, eş zamanlı Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş'ta da düzenlendi. 

Gazeteci Mehveş Evin şu paylaşımı yaptı: 

"Moda'da 45 yıl sonra ilk kez denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Bu ana tanık olmak çok güzeldi, mutlu Noeller komşular!"

(EMK)

fener balat fener rum patrikhanesi haç çıkarma töreni
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