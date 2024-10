Balafirên Îsraîlê Şerîeya Rojava bombebaran kir: Herî kêm 18 kes mirin

Balafirên şer ên Îsraîlê duh bi şev (3ê Cotmehê) li Kampa Penaberan a Tulkerîm a li bakurê Şerîeya Rojava ya ku di bin dagirkeriyê de ye êrîşek esmanî li dar xist.

Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ragihand ku di êrîşê de herî kêm 18 kes mirin û gelek kes jî birîndar bûn.

Li gorî Tora Nûçeyan a Qidûsê, êrişa Îsraîlê ya ser Tulkerîmê wekî mezintirîn komkujî li Şerîeya Rojava piştî Întîfadaya Duyem hat tomarkirin.

Çapemeniya Îsraîlê jî ragihand ku piştî Întîfadaya Duyem (2000-2005) cara ewil balafireke şer li ser Tulkerîm êrîşa hewayî pêk aniye.

Li aliyê din çavkaniyên Filistînî diyar kirin ku di êrîşê de fermandarê Tabûra Tulkerîm a girêdayî Tûgayên Şehîdên Mescîda Eqsayê ku baskê çekdarî yê Tevgera Fetih e Gays Ridvan jiyana xwe ji dest daye.

Tevgera Fetihê ji bo greva giştî bang kir

Di daxuyaniya nivîskî ya Tevgera Fetiha ku Şerîaya Rojava bi rê ve dibe de, bertek nîşanî qetlîama Tulkerîmê hat dayîn û Îsraîl weke berpirsyarê hemû bûyeran hat nişandan.

Tevgera Fetihê êrîşa Îsraîlê weke sûc û qetlîameke di çarçoveya şerê qirkirinê yê sîstematîk de ku ji 7ê Cotmehê û vir ve dewam dike, bi nav kir:

“Ev komkujî wê ti carî berxwedana gelê me neşkîne. Gelê me heta mafên xwe yên rewa bi dest nexe û bi paytextê Qudsê dewleteke serbixwe, serwer ava bike dê têkoşîna me bidomîne."

Piştî qetlîama li Tulkerîmê, hikûmeta Filistînê bang li civaka navneteweyî û rêxistinên mafên mirovan ên navneteweyî kir ku "Bi lezgîn dawî li sûcên dagirkerî ên Îsraîlê yên li Xezeyê û Şerîeya Rojava bînin."

Piştî bangawaziyê li Şerîeya Rojava ku greva giştî lê hat destpêkirin, kargeh hatin girtin.

(VC/AY)