NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 24.12.2025 10:10 24 Kanûn 2025 10:10
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.12.2025 10:25 24 Kanûn 2025 10:25
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Balafira Serfermandarê Lîbyayê ket: Serfermandar Al-Haddad jî di nav de 5 kes mirin

Piştî ku pêwendiya radarê ya bi balafira taybet a Mihemed Elî El-Haddad re qut bû li gundê Kesîkkavakê yê navçeya Haymanayê ya Enqereyê parçeyên wê hatin dîtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Balafira Serfermandarê Lîbyayê ket: Serfermandar Al-Haddad jî di nav de 5 kes mirin

Hat diyarkirin ku balafira Serfermandarê Artêşa Lîbyayê Orgeneral Muhammed Alî Al-Haddad jî tê de bû, şevê din dema ji Balafirgeha Esenboga ya Enqereyê ber bi Trablusê ve diçû, 19 deqe piştre kete xwarê.

Parçeyê balafirê li gundê Kesîkkavak ê navçeya Haymana ya Eqereyê hate dîtin. Hat ragihandin ku Sererkanê Giştî yê artêşa Lîbyayê Mihemed El-Haddad jî di nav de 5 kes mirine.

Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlîkaya têkildarî mijarê daxuyanî da. Yerlîkaya di daxuyaniyê de da zanîn ku "Cendirmeyan xwe gihand bermahiyên wê balafira ku ji Balafirgeha Esenbogayê ya Enqereyê ber bi Trablusê ve bi rê ketibû."

Cureyê balafirê Falcon Air e û piştî rabûnê bi demeke kurt pêwendiya pê re qut bûye.

Daxuyaniya Alî Yerlîkaya

Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê Alî Yerlîkaya li ser mijarê daxuyanî da û got:

"Cendirmeyan xwe gihand bermahiyên wê balafira ku ji Balafirgeha Esenbogayê ya Enqereyê ber bi Trablusê ve bi rê ketibû. Parçeyên balafirê li başûrê gundê Kesîkkavakê yê navçeya Haymanayê hatin dîtin."

Yerlîkaya diyar kiribû ku balafirê li derdora navçeya Haymanayê ya Enqereyê daxwaza daketina bilez kiriye lê pişt re pêwendî bi balafirê re qut bûye. Alî Yerlîkaya ragihand ku Sererkanê artêşa Lîbyayê Mihemed Elî Ehmed El-Haddad jî di nav de 5 rêwî di balafirê de ne. Yerlîkaya destnîşan kir ku dê raya giştî li ser pêşhatan were agahdarkirin.

Daxuyaniya Serokwezîrê Lîbyayê

Serokwezîrê Lîbyayê Ebdulhemîd Debîbe (Aldabaiba), mirina Sererkanê Giştî yê artêşa Lîbyayê û şandeya pê re piştrast kir.

Ebdulhemîd Debîbe li ser hesabê xwe yê Facebookê daxuyaniyek belav kir û xemgîniya xwe anî ziman.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku di "bûyereke bi êş" de dema ku ji serdaneke fermî ya Enqereyê vedigeriyan, karesat rû daye. Serokwezîrê Lîbyayê Ebdulhemîd Debîbe di peyama xwe de got:

"Ev karesata mezin windahiyeke mezin e ji bo welat, saziya leşkerî û hemû gel. Me zilamên wisa ji dest dan ku bi dilsozî û fedakarî xizmeta welatê xwe kirine. Ew di disîplîn, berpirsyarî û pêbendbûna niştimanî de mînak bûn."

Debîbe sersaxî ji malbatên qurbaniyan û hevalên wan ên di hêzên çekdar de xwest.

Li gorî daxuyaniya Ebdulhemîd Debîbe kesên ku di bûyerê de mirine ev in:

Sererkanê Giştî yê artêşa Lîbyayê Mihemed El-Haddad

Sererkanê Hêzên Bejahî El-Fîtûrî Xerîbîl

Birêvebirê Dezgeha Pîşesaziya Leşkerî Mehmûd El-Qetîwî

Şêwirmendê Sererkanê Giştî Mihemed El-Esawî Diyab

Wênegirê Ofîsa Ragihandinê Mihemed Omer Ehmed Mehcûb

Ji bo 3 rojan şîn hat ragihandin

Hikûmeta Yekîtiya Neteweyî ya Libyayê, ji ber ku Sererkanê Libyayê Hedad û kesên pê re li Enqereyê di ketina balafirê de canê xwe ji dest da, li seranserê welêt 3 rojan şîna niştimanî ragihand.

(AY)

*Çavkanî: Ajansa Mezopotamyayê, Rûdaw, Ajansa Anadolûyê

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Lîbya Mohammed Ali Al-Haddad
