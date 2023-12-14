Bakûr belgeseli davasında Demirel ve Mavioğlu'na hapis cezası

Yönetmenliğini yaptıkları “Bakûr” (Kuzey) belgeselinde “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve yönetmen Çayan Demirel’e 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

Mavioğlu ve Demirel’in yargılandıkları davanın 7’inci duruşması bugün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MLSA'dan Jiyan Kara'nın aktardığına göre duruşmaya Çayan Demirel ve avukatı Meral Hanbayat, İstanbul Adliyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Batman Barosu Başkanı Avukat Erkan Şenses ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti yargılamaya dair esas hakkındaki görüşünü sunmuştu. Savcı, sanıkların terör örgütü propagandası suçlaması ile cezalandırılmasını talep etmişti.

"Bir polisin tutanağıyla yargılama başladı"

Savcının esas hakkındaki görüşünü kabul etmeyen Çayan Demirel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle savunmasını avukatının yapacağını söyledi.

Avukat Meral Hanbayat Yeşil şunları söyledi:

“Ülkemizde görülmeyen yargı pratiğiyle karşı karşıyayız. Yerel mahkemenin bir önceki kararıyla sanatsal ifade özgürlüğü önemini çözemedik. Bu özgürlüğünü kullanan insanlar 4.5 yıl gibi bir cezayla karşı karşıya kaldı. Uluslararası içtihat ve sözleşmeler, sanatsal ifadenin korunması için karar aldığını biliyoruz. Bu dosyamızda hem iddianame hem de gerekçeli kararda suç tarihi olarak 6 Mayıs 2015 görülüyor. O gün ‘Bakur’ belgesi gösterimi yapıldı ve gösterimi izleyen bir polisin tutanağıyla yargılama başladı. Müvekkilim bu sürecin ardından sağlık sorunları yaşadı ve uzun süre komada kaldı. Ardından yüzde 94 engelli olduğu ortaya çıktı. Soruşturma boyunca iki yıl içerisinde müvekkilim sağlık sorunları nedeniyle kendini ifade edemedi. Müvekkilimin engelli olduğuna dair birçok kez sağlık raporu alındı.”

"Mahkeme filmi izlemedi"

Belgeselin savaşa değil, barışa hizmet ettiğini ve barış sürecine dikkat çektiğine yer veren Meral Hanbayat, “Belgesel hiçbir şekilde mahkeme tarafından izlenmemiş ve bilirkişi raporu alınmamıştır. Bir polisin tutmuş olduğu tutanakla yıllardır bu yargılamayı sürdürüyoruz. Bu belgesel film o dönem sadece Batman’da gösterilmedi, yurtiçi ve yurtdışında birçok yerde gösterildi. Ama ne hikmetse sadece Batman’da yargılama başlatıldı” dedi.

Erkan Şenses ise esasa ilişkin yaptığı savunmada şunları söyledi:

“Dosyada sağlık ve belgesele dair raporlar var. AİHM ve AYM’de bir ifadenin kullanıldığı zamanın konteksine yani izlenildiği zamana dikkat çeker. Ama mahkeme bunu hiç dikkate almadan bir yargılama yapıyor. Bizler iç hukukun yeterine getirilmesini ve müvekkilinin beraatini talep ediyoruz.”

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Demirel ve Mavioğlu’a “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ayrı ayrı 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi. (AÖ)