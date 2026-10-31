Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı

Bakırköy Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 kişiden 39’u tutuklandı.

Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz ve Nurcan Alan da bulunuyor.

Mahkeme 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi. Altı kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma 42 ihaleyi kapsıyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin 2024-2026 yıllarında yaptığı mal ve hizmet alımlarına ilişkin 42 ihale dosyası hakkında soruşturma yürütüyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, bazı ihale dosyalarında usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı isteyen bazı işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı.

Savcılık ayrıca talep edilen parayı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin geciktirildiğini öne sürüyor.

Soruşturma “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Bilirkişi incelemeleri, HTS kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, iletişimin tespiti ve teknik izleme kayıtlarının incelenmesinin ardından belediye yöneticileri, belediye meclisi üyeleri, belediye çalışanları ve ihalelere katılan şirketlerin temsilcilerinin de aralarında olduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda 63 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Belediyesi'ne operasyon

39 kişi cezaevine gönderildi

Savcılık ifadelerinin ardından 40 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik 39 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutuklananlar şöyle:

Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz, Mustafa Fazlıoğlu, Erkan Gül, Abdülkadir Akay, Ahmet Keküllüoğlu, Yunus Alışkan, İbrahim Yavuz, Mustafa Fatih Özkan, Duygu Muş, Nusret Sapa, Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik, Nurcan Alan, Derya Güler, Ali Kemal Şahinsoy, Ahmet Adnan Özyirmidokuz, Ali Mürteza Alır, Alper Demirtaş, Birkan Dıragat, Cemal Arıkan, Eyyüp Alır, Fırat Duran, Gökhan Konur, Gürkan Dıragat, Hasan Mercan, Hüseyin Kıran, Mehmet Muhlis Öner, Mehmet Sırrı Özdemir, Osman Akın, Ömer Tuncer, Tolgahan Acar, Veli Çakırca ve Yılmaz Tuna.

Özge Mutlu, Emin Kılıç, Abdülaziz Öksüz, Ebubekir Öksüz, Özkan Taşlıcalı, Mert Ece, Hakan Kurtgişi, Gökhan Kaya, Yasemin Kaya, Bünyamin Seven, Feyza Kıran, Gencay Seçilir, Mustafa Özdemir, Metin Soğuksu, Muharrem Atmaca, Altan Bulan, Gözde Altıntop ve Ayhan Kıvılcım adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinan Derman, Suzan Kurt, Hamza Sayan, İbrahim Halil Mercan, Muhammed Beran Pekyen ve Ümit Güngör ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

(NÖ)