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YT: Yayın Tarihi: 27.10.2026 08:51 27 Ekim 2026 08:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.10.2026 09:14 27 Ekim 2026 09:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Bakırköy Belediyesi'ne operasyon

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon nedeniyle aralarında belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKA Haber Ajansı

KUBi Kurdî Bixwînin

ANKA Haber Ajansı

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Bakırköy Belediye Başkanlığı'na yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı şeklinde" Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlar geldiği belirtildi.

İhbarlar üzerine Türk Ceza Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri gözetilerek "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
bakırköy belediyesi
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