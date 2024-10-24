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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 17:45
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 18:21
3 dk Okuma

Bakırköy Belediyesi'ne 'engelli çocuk parkı' tepkisi

Engelli hakları savunucuları, "Belediyeyi, çocukları engelli-engelsiz diye ayırmamaya, kardeşçe oyunu kolaylaştırmaya davet ediyoruz" dedi.

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Bakırköy Belediyesi'ne ait bir bilgilendirme tabelası görülüyor. Tabela, bir parkın kullanımına dair uyarı içeriyor. Üst kısımda "BAKIRKÖY BELEDİYESİ" yazısı ve belediyenin logosu yer alıyor. Alt kısımda ise büyük harflerle yazılmış şu uyarı bulunuyor: "PARK ENGELLİ ÇOCUK OYUN PARKI OLUP ENGELLİ VATANDAŞLARIN DIŞINDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR" Tabelanın arka planında ağaçlar ve bir bina gözüküyor.

İstanbul’da Bakırköy Belediyesi, Lavanta Sokak’ta bulunan Selim-Kerim Altınok Kardeşler Parkı’nın girişine “Park engelli çocuk parkı olup, engelli vatandaşların dışında kullanımına uygun değildir” yazılı tabela koydu.

Tabela, ayrıştırıcı olduğu gerekçesiyle kamuoyunda tepkiye neden oldu. Engelli hakları savunucuları, engelli çocukların halihazırda toplumdan dışlandığını ve buna karşın bir arada yaşama pratiği geliştirilmesi gerektiğini belirterek belediyeye tepki gösterdi.

“Tasarımı engellilere uygun”

bianet’in telefonla ulaştığı Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, parkın tasarımının engellilere yönelik olduğunu ve bu nedenle söz konusu tabelanın koyulduğunu söyledi.

“Parkın tasarımı engelli vatandaşlara uygun olduğu için tehlike arz edebilir. Tekerlekli araba ile kullanılan salıncaklar vs. var. Normal çocuk kendisi bindiği zaman ayağı araya sıkışabilir” diyen belediye yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıştırmadan ziyade esasında engelli vatandaşlarımıza yönelik bir park olması, daha kolaylaştırıcı olması açısından yapılan bir park.”

*Görsel betimleme:Fotoğrafta, söz konusu oyun parkı görülüyor. Parkta, tekerlekli sandalye erişimine uygun bir rampa ve geniş aralıklarla yerleştirilmiş korkuluklar bulunuyor. Korkuluklar mavi renkte, parkın genel yapısı ise ahşap ve metal karışımı malzemelerden yapılmış.

Avukat Yazgan-Şenay: Çocuk parktan men edilir mi?

bianet’e konuşan Ceviz Otizm Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi’nden avukat Deniz Yazgan Şenay, “Olay her açıdan karar alma mekanizmalarında bulunan kişilerin engelliye bakış açısına ayna tutuyor” dedi.

Uygulamanın engellilik hakkında düşünülmediğinin kanıtı olduğu belirten Yazgan-Şenay, şöyle konuştu:

"İnsan üstüne bir dakika düşünse, 'Çocuk, parktan men edilir mi? Engelli çocuk yalnızca engelli çocukla mı sosyalleşir ki?' sorularını kendine sorabilir aslında. Maalesef ki düşünülmüyor. Biz engelli hakları savunucuları, ana akım medya ve karar alma mekanizmaları tarafından iki dönemde akla düşeriz: Biri 3 Aralık [Dünya Engelliler Günü] ve 10-16 Mayıs [Engelliler Haftası], diğeriyse seçimler."

Avukat Yazgan-Şenay, tabelanın kaldırılması talebinin çeşitli yollarla Bakırköy halkı tarafından iletildiğini ancak belediyenin bu talebe henüz yanıt vermediğini söyledi.

"Engelliyi toplumdan tecrit eden süreç"

“Biz, çocukluğunda sınıfında engelliyle karşılaşmamış kişilerin yoğunluğunda yönetiliyoruz” diyen Yazgan-Şenay, taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Asli talebimiz tüm parkların erişilebilir olmasıdır. Erişilebilirlik son teknoloji, uzay tasarımı gerektirmez. Analitik düşünce sahibi herkes birkaç parça eşya ile doğru önlemi alabilir. Engelliyi toplumdan tecrit sonucuna iten, çocukluktan yetişkinliğe izole ortamda yetişme sürecidir.

"Parkta birbirleriyle karşılaşmayan çocuklar, birbirleriyle karşılaşmayan, birbirinin derdini bilmeyen ergenlere ve birbirinden kopuk yetişkinlere dönüşmeye devam ediyor.

"Bir hata belirtildiğinde bu hatadan dönmemek, ülkemizde ideolojiler üstü bir pratik. Bakırköy Belediyesi’nin bu tabeladaki ısrarını da başka bir şekilde yorumlamak mümkün değil. Kendilerini bu pratik zinciri kırmaya, çocukları engelli engelsiz diye ayırmamaya, kardeşçe oyunu kolaylaştırmaya davet ediyoruz."

Selim ve Kerim Altınok kardeşler

Görme engelli avukatlar Selim ve Kerim Altınok'un isminin verildiği parktaki duruma ayrı tepki gösteren Yazgan-Şenay, "1985 senesinde, yani neredeyse 40 yıl önce İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni birincilik ve ikincilikle bitirme başarısını gösteren ikiz kardeşler Kerim-Selim Altınok’u onurlandırmak amacıyla bir parka isimleri veriliyor ancak hayatını engelli özgürlüğüne adamış iki insanın ismi böyle bir kısıtlamayla yan yana iki tabelada tutuluyor. Bu durum, engellilik hakkında ne kadar az düşündüğümüz, hatta düşünmediğimizin de kanıtı" dedi.

*Görsel betimleme: Fotoğrafta, Bakırköy Belediyesi'ne ait iki tabela yer alıyor. Soldaki tabelada büyük harflerle "Bakırköy Belediyesi" logosu bulunuyor ve altında şu yazı yer alıyor:"PARK ENGELLİ ÇOCUK OYUN PARKI OLUP ENGELLİ VATANDAŞLARIN DIŞINDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR" Bu yazı, parkın engelli çocuklar için özel olarak tasarlandığını ve sadece engelli vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini belirtiyor. Sağdaki tabela ise ahşaptan yapılmış ve yine Bakırköy Belediyesi logosu ile birlikte parkın adı yazılmış: "Bakırköy Belediyesi Kerim Selim Altınok Kardeşler Parkı".

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
engelli hakları bakırköy belediyesi
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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