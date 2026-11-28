Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kars İl Örgütü, 2. Olağan Kongresi’ni düzenledi. Kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, çok sayıda siyasetçi ve yurttaş katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre kongre, divan seçimi ve konuşmalarla başladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuşmasında barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Bir an önce teyit ve tespit raporu açıklanmalıdır. İzleme komisyonu oluşturulmalıdır” diyen Bakırhan, sözlerinin devamında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e seslendi:

Özgür Özel de buraya üye vermelidir. YENİ Parti’nin bize vefa borcu var. Bütün partilerin izleme kuruluna üye vermesi gerektiğini belirtmek istiyorum.

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“İktidar da kendi yakasındaki ayağı sağlamlaştırsın”

“Çerçeve yasa uygulanmalıdır. Gelin demokrasinin önündeki engelleri birlikte kaldıralım. Hiç kimse demokrasiyi bize durduğumuz yerde bahşetmeyecek” diyen Bakırhan, barış sürecini Kars’taki tarihî Taş Köprü’ye benzeterek iktidarı sorumluluk almaya çağırdı:

Birkaç medeniyet yönetimde oldu. Kars tarumar oldu ama o taş köprü hala ayakta. Bu süreci de taş köprüyü de benzetiyorum. Bizim yakadaki ayak sağlam. İktidar da kendi yakasındaki ayağı sağlamlaştırsın. DEM Parti hamaset yapmaz, nutuk çekmez.

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“Hepimizin barışa sahip çıkması gerekiyor”

Barış sürecinin adaletin yeniden tesisi için bir fırsat olduğunu söyleyen Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın süreçteki rolüne ve cezaevlerindeki koşullara değindi.

Bakırhan, siyasi partilere ve toplumun bütün kesimlerine süreci sahiplenme çağrısı yaptı:

Bu süreç AK Parti’nin yeni bir hikâye, muhalefet için iktidar olma fırsatı sunabilir. 86 milyon insanın lehine bir süreç var. Bunu hep beraber sahiplenelim. Bu fırsatı değerlendireceğimize inanıyorum. Bizden sonra çocuklarımıza sorunlar bırakmayalım.

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Bakırhan, gelecek kuşaklara kimsenin kimliği ve inancı nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı demokratik bir ülke bırakmanın önemine dikkat çekerek “Bu ülkede demokrasinin olması için hepimizin barışa sahip çıkması gerekiyor” dedi.

Hasta mahpusların durumuna dikkat çekti

Cezaevlerindeki hasta mahpusların durumuna da değinen Bakırhan, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporlarına ilişkin uygulamaları eleştirdi:

Hasta tutsaklar, sol sosyalistler içerde. Her gün cenazeler çıkıyor. ATK rapor veriyor uyulmuyor ya da vermiyor. Ama Fatma Betül Sayan Kaya binini bin 200’e katlamış, sağlık sebepleri yüzünden 19 gün sonra tahliye oluyor.

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Tahir Elçi’yi andı

Bakırhan, 28 Kasım 2015’te Diyarbakır’ın Sur ilçesinde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’yi de andı ve cinayetin faillerinin ortaya çıkarılması için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

“Umarım bu faili meçhullerin açığa çıkacağı bir döneme gireriz” diyen Bakırhan, DEM Parti’nin kapsayıcı bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğini belirtti.

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Bağdat’a çağrı: “Kürtlerin statüsüne dokunmayın”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kürtlere yönelik açıklamalarını da eleştiren Bakırhan, Irak hükümetine Kürtlerin anayasal statüsünü koruma çağrısı yaptı:

Güçlü bir Irak Kürtlerle barış içerisinde olur. Kürtlere çağrım: Birlik olun, beraber olun. Irak’a çağrım: Kürtlerin statüsüne dokunmayın.

Bakırhan, Irak hükümetinden ortak yaşam zeminini zedeleyen yaklaşımlardan uzak durmasını istedi.

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Konuşmaların ardından delegeler, Seyfettin Gönel ve Arzu Savaş Derman’ı DEM Parti Kars İl Eş Başkanlığı’na seçti.

(VC)