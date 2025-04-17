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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 16:50
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 16:52
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Bakırhan’dan Önder açıklaması: Hekimler, her gün ilerleme sağladığını söyledi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ile ilgili hastane önünde açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakırhan’dan Önder açıklaması: Hekimler, her gün ilerleme sağladığını söyledi
Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün saat 16.00’da, TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptılar.

DEM Parti Basın Bürosu’nun aktardığına göre, Bakırhan şöyle konuştu:

“Sevgili basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günlerdir buradasınız. En büyük teşekkürü siz hak ettiniz. Sizlere partim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Meclis Başkanına, siyasi partilerin genel başkanlarına, sivil toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, Türkiye’nin bütün renklerine teşekkürlerimi sunuyorum. 7/24 burası hiç boş kalmadı. 

“Mevcut durumu hep beraber takip ediyoruz. Hastane yönetimi ve operasyonu yapan hekimler zaten kamuoyunu bilgilendiriyor. Onların yapmış olduğu bilgilendirmenin üzerine bir şeyler söylemek istemiyorum. Biz de hastane yönetiminin yapmış olduğu açıklamaları esas alıyoruz. Hastane yönetiminin yapmış olduğu açıklamalar esastır. Kamuoyunda yapılan farklı yorum ve spekülasyonlara lütfen hem basın hem de halklarımız itibar etmesin. 

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“Dirençli bir insandır”

“Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi, birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim. Sırrı Süreyya Önder, uğruna yıllardır mücadele ettiği ve bedel ödediği halklarımızla ve mücadelesiyle buluşacaktır. Buna eminiz. Mücadele ediyor, direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasıyla olabileceğini umuyor ve bekliyoruz. Bugünler çok tarihi günlerdir, siz de hep beraber izlediniz. Türkiye halkları hep beraber buradaydı. Evet, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunu da merak ettiler ama en çok onun barış ve demokrasi mücadelesinden dolayı, onurlu mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım Sırrı Süreyya Önder’e yapılan bu dayanışma ve sahip çıkma önümüzdeki günlerde, Sırrı Süreyya Önder’in uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine sahip çıkılarak da devam eder.

“Kısaca bu bilgilendirmeyi yapmak istiyorum. Tıbbi meselelere girmek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Her gün bir önceki günden daha fazla ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar. Biz de onlara güveniyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın. Türkiye’nin en iyi hastanelerinden birisindeyiz. En iyi hekimler tarafından bir operasyon yapıldı. Tereddüde yer yok. Sağlıklı ve iyi koşullarda, çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya’nın sağlığına kavuşacağını umuyor, bekliyoruz.” (TY)

Sırrı Süreyya Önder kimdir?
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Haber Yeri
İstanbul
dem parti Sırrı Süreyya Önder Tuncer Bakırhan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları
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