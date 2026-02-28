ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 17:10 28 Şubat 2026 17:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.02.2026 17:13 28 Şubat 2026 17:13
Okuma Okuma:  3 dakika

Bakırhan’dan İran mesajı: Ne emperyal müdahale ne tekçi rejim

27 Şubat’ın yıldönümüne atıf yaparak bir yıl önce başlatılan çatışmasızlık sürecine değinen Bakırhan, kalıcı barış için hukuki ve siyasi zeminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bakırhan’dan İran mesajı: Ne emperyal müdahale ne tekçi rejim
Fotoğraf: DEM Parti Basın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Antalya’da düzenlenen “Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları” kapsamında önemli mesajlar verdi.

DEM Parti Antalya İl Örgütü tarafından Kepez’deki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Bakırhan, hem Türkiye’deki barış sürecine hem de bölgesel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

“Onurlu barış” vurgusu

Bakırhan, bir yıldır yürütülen sürece değinerek, Türkiye’nin dört bir yanında düzenledikleri iki bini aşkın toplantıda en güçlü talebin “onurlu barış” olduğunu söyledi. Kürt, Türk, Arap ya da farklı kimliklerden yurttaşların ortak beklentisinin barış olduğunu belirten Bakırhan, “Onurlu bir barış için emekçilerin ve ezilenlerin birlikte sesini yükseltmesi gerekiyor” dedi.

Meclis raporuna eleştiri ve destek

Meclis’te kurulan komisyonun raporuna ilişkin hem eleştirilerini hem de destekledikleri başlıkları sıralayan Bakırhan, Kürt meselesinin “terör ve güvenlik” çerçevesine sıkıştırılamayacağını vurguladı. “Kürt meselesi bir demokrasi ve özgürlük meselesidir” diyen Bakırhan, raporda AİHM ve AYM kararlarına atıf yapılmasını, kayyım uygulamalarının son bulmasına yönelik başlıkları ve temel haklara ilişkin maddeleri olumlu bulduklarını ifade etti.

Ancak 100 yıllık bir sorunun tek bir raporla çözülemeyeceğini dile getiren Bakırhan, demokratik hak ve özgürlüklerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Cezaevlerindeki siyasetçilerin durumuna ve sürgünde bulunan isimlere dikkat çeken Bakırhan, kapsamlı bir yasal düzenleme çağrısında bulundu.

“Bütçe savaşa gidiyor”

Bakırhan, Meclis raporunda yer alan savunma harcamalarına ilişkin verileri de gündeme taşıdı. Türkiye’de yılda 140 ila 240 milyar doların savaş ve savunmaya ayrıldığını belirten Bakırhan, çatışma ortamının ülkeye toplam maliyetinin 10 trilyon doları aştığını söyledi. “Barış olursa emekli de, asgari ücretli de, öğrenci de rahatlar. 86 milyon daha refah içinde yaşar” dedi.

“Barış herkesin meselesidir”

Barışın yalnızca Kürtlerin değil, tüm Türkiye’nin meselesi olduğunu vurgulayan Bakırhan, demokratikleşmenin tüm kesimlere alan açacağını ifade etti. Kayyım atanan belediyelere değinen Bakırhan, görevden alınan belediye başkanlarının görevlerine dönmesi gerektiğini belirtti ve demokrasinin 86 milyon için talep edildiğini söyledi.

“Silahlar konuştuğunda hayat susar”

27 Şubat’ın yıldönümüne atıf yaparak bir yıl önce başlatılan çatışmasızlık sürecine değinen Bakırhan, kalıcı barış için hukuki ve siyasi zeminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Barışın ancak hukuk, adalet ve kapsayıcı bir dille mümkün olabileceğini belirten Bakırhan, “Buyurgan bir dille barış olmaz” dedi.

Anadil meselesine de değinen Bakırhan, anadilde eğitimin evrensel bir hak olduğunu savundu ve dünyanın birçok ülkesinde benzer uygulamaların bulunduğunu hatırlattı.

İran mesajı: “En büyük güvenlik halktır”

Konuşmasının sonunda İran’daki saldırılara dikkat çeken Bakırhan, bölgedeki çatışma riskine işaret etti. Ne emperyal müdahaleleri ne de İran’daki tekçi ve baskıcı sistemi desteklediklerini belirten Bakırhan, şunları söyledi:

“En büyük güvenlik top, tüfek, tank değildir. En büyük güvenlik halktır, demokrasidir, özgürlüklerdir. Özgür ve demokrasisi işleyen hiçbir ülkeye ne emperyal güçlerin ne de bölgesel aktörlerin mühendislik çalışmalarıyla gücü yetmez.”

Bakırhan, İran’da kimliği, inancı ya da cinsiyeti nedeniyle baskı gören tüm halkların yanında olduklarını vurgulayarak, “İran halklarının yanındayız” dedi.

Süreçte yeni sayfa: Abdullah Öcalan'ın ikinci çağrısı kime, ne anlama geliyor?
Süreçte yeni sayfa: Abdullah Öcalan'ın ikinci çağrısı kime, ne anlama geliyor?
27 Şubat 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Tuncer Bakırhan ABD İsrail İran'a saldırdı çözüm süreci
ilgili haberler
İran Hewler’deki ABD Üssünü vurdu
Bugün 14:18
/haber/iran-hewlerdeki-abd-ussunu-vurdu-317198
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
Bugün 12:51
/haber/israil-iran-a-saldirilariyla-es-zamanli-mescid-i-aksa-yi-kapatti-317194
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
Bugün 09:39
/haber/abd-ve-israil-irana-saldiri-baslattiklarini-duyurdu-317187
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM ÇAĞRISI BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ
Abdullah Öcalan’ın yeni mesajının tam metni
27 Şubat 2026
/haber/abdullah-ocalanin-yeni-mesajinin-tam-metni-317145
Öcalan'ın '27 Şubat' mesajını Buldan ve Aktaş okuyacak
27 Şubat 2026
/haber/ocalan-in-27-subat-mesajini-buldan-ve-aktas-okuyacak-317137
Ailesi, Abdullah Öcalan’ı İmralı'da ziyaret etti
26 Şubat 2026
/haber/ailesi-abdullah-ocalani-imrali-da-ziyaret-etti-317127
DEM Parti MYK toplandı: Gündem Öcalan'ın yeni mesajı ve süreç raporu
25 Şubat 2026
/haber/dem-parti-myk-toplandi-gundem-ocalan-in-yeni-mesaji-ve-surec-raporu-317072
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İran Hewler’deki ABD Üssünü vurdu
Bugün 14:18
/haber/iran-hewlerdeki-abd-ussunu-vurdu-317198
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
Bugün 12:51
/haber/israil-iran-a-saldirilariyla-es-zamanli-mescid-i-aksa-yi-kapatti-317194
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
Bugün 09:39
/haber/abd-ve-israil-irana-saldiri-baslattiklarini-duyurdu-317187
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM ÇAĞRISI BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ
Abdullah Öcalan’ın yeni mesajının tam metni
27 Şubat 2026
/haber/abdullah-ocalanin-yeni-mesajinin-tam-metni-317145
Öcalan'ın '27 Şubat' mesajını Buldan ve Aktaş okuyacak
27 Şubat 2026
/haber/ocalan-in-27-subat-mesajini-buldan-ve-aktas-okuyacak-317137
Ailesi, Abdullah Öcalan’ı İmralı'da ziyaret etti
26 Şubat 2026
/haber/ailesi-abdullah-ocalani-imrali-da-ziyaret-etti-317127
DEM Parti MYK toplandı: Gündem Öcalan'ın yeni mesajı ve süreç raporu
25 Şubat 2026
/haber/dem-parti-myk-toplandi-gundem-ocalan-in-yeni-mesaji-ve-surec-raporu-317072
Sayfa Başına Git