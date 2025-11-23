Bakırhan’dan CHP’ye: Kürt meselesinde cesur adım atma zamanı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP’nin İmralı’ya yönelik kararını eleştirerek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Türkiye’nin en temel sorunlarının çözümünde daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Bakırhan, “Cumhuriyet’in kurucu partisi bu meselede cesur olmalı ve risk almalıdır” dedi.

TV100 canlı yayınına katılan Bakırhan, “terörsüz Türkiye süreci”ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yürütülen tartışmaları “barış ve demokratik toplum süreci” olarak tanımladı. Kürt meselesinin yüz yıllık bir sorun olduğunu belirten Bakırhan, sürecin Türkiye için tarihi bir eşik olduğunu dile getirdi.

Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının “kimsenin beklemediği bir adım” olduğunu savundu, silah bırakma ve örgütün feshi yönündeki açıklamaların önemine dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’deki çıkışı için “cesur bir adım” nitelendirmesinde bulunan Bakırhan, barış sürecinin toplumsallaşması için atılabilecek idari adımların mevcut atmosferi güçlendireceğini söyledi. Cezaevleri, kayyım uygulamaları ve yargı süreçlerine değinerek, “İktidar, barışı topluma yayacak yapıcı bir rol üstlenmeli” dedi.

“Kürt meselesi bir bağlantıyla çözülecek bir konu değildir”

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı kararı üzerine konuşan Bakırhan, Kürt sorununun SEGBİS ya da tek bir bağlantı üzerinden ele alınamayacağını kaydetti:

“Yüz yıllık bir meseleyi linke indirgemek doğru değil. Mandela ile, İzzetbegoviç ile nasıl görüştülerse, burada da yüz yüze görüşmenin daha yapıcı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum.”

“CHP sorumluluğu ölçüsünde cesaret göstermeli”

CHP’nin İmralı ziyaretine karşı aldığı tutuma değinen Bakırhan, ana muhalefetin çözüm sürecinde daha belirleyici olması gerektiğini vurguladı:

“CHP, Cumhuriyet’in kurucu partisidir ve bu meselede tarihsel bir sorumluluğu vardır. ‘Gidilsin mi gidilmesin mi’ tartışmasını talihsiz buluyorum. Türkiye’nin en temel sorununda risk almaktan kaçınılmamalı.”

Toplumsal kutuplaşmanın yarattığı hassasiyetlere rağmen siyasetin yön gösterici olması gerektiğini söyleyen Bakırhan, CHP’nin sürece katkı sunabilecek önemli bir aktör olduğunu ifade etti.

“Anayasa şu an gündemimizde değil”

AKP ve MHP ile yaptıkları görüşmelere ilişkin de konuşan Bakırhan, bu temasların yalnızca sürece yönelik olduğunu, yeni anayasa çalışmalarının ise şu an için gündemlerinde bulunmadığını belirtti. Ancak çözüm süreci sonlandıktan sonra Türkiye’nin demokratik ve kapsayıcı bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

(EMK)