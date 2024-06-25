Bakırhan: Yangının sorumlusu DEDAŞ, 50 yıllık odun direklerle hizmet veriyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.

Konuşmasına 20 Haziran günü Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan; 15 yurttaşın, yüzlerce hayvanın ölümüne neden olan yangın ile başlayan Bakırhan, DEDAŞ’ın sorumluluğuna vurgu yaptı.

"Bu felaketin baş sorumlusu DEDAŞ’tır” diyen Bakırhan, “DEDAŞ bölgede Dehaq olarak anılıyor. Kimse DEDAŞ demiyor, herkes Dehaq diyor. Bölge halkının aşına, işine, ekmeğine el koyuyor. Elektrik faturasını ödeyemeyen çiftçiye-köylüye anında icra gönderen, malına tarlada el koyan DEDAŞ, 50 yıllık odun direklerle hizmet veriyor. 50 yıldır özellikle Kürt illerinde alt yapı için tek bir yatırım, tek bir harcama yapmamış. Sürekli artı değerini alarak daha fazla kârına kar katmaya çalışıyor” dedi.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

"Felaketin sorumlusu DEDAŞ'tır"

“DEDAŞ ile kayyımların aynı zihniyette olduğunu” ifade eden Bakırhan, özetle şunları söyledi:

“Rantını elde et ama hizmet üretme. Rantını elde et ama yangına, felakete sebebiyet verecek altyapıyı düzenleme. Bazen saatlerce, günlerce elektrik kesiliyor. Bu zulüm değil de nedir? DEDAŞ zulmü dediğimiz zaman birileri DEDAŞ’a arka çıkıyor.

“Bu büyük felaketin sorumlularını kaybettiğimiz canların sorumlusu bu şirkettir. Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, yangın bölgesinde anız olmadığını belirtti.

Ayrıca, Diyarbakır Başsavcılığı'nın soruşturması da yangının elektrik kaynaklı olduğunu ortaya koydu. Fakat bakalım gereken adımlar atılacak mı? Mardin Tabip Odası'nın raporuna göre, kentte yanık tedavi ünitesi yok. Bunun hesabını veremeyenler, yangının sorumlusu olarak köylüleri suçlamaya devam ediyor.”

Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası: Yangının çıktığı yer ekili, anız yok

İstanbul'dan Hakkari'ye dayanışma köprüsü

Konuşmasının devamında Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyıma değinen Bakırhan, 29 Haziran’da İstanbul’da yapılacak mitingi hatırlattı ve ekledi:

“29 Haziran'da, 'Emeğimiz ve Özgürlüğümüz İçin Kayyıma Geçit Vermeyeceğiz' sloganıyla emek ve demokrasi güçlerinin öncülüğünde bir miting düzenlenecek.

İstanbul'dan Hakkari'ye dayanışma köprüsünü güçlendireceğiz. Bu dayanışma köprüsü, yarınlarımızın da teminatı olacak.

İflas eden kayyım rejimini Hakkari'den, Kürt kentlerinden gönderene kadar kesintisiz şekilde itiraz edeceğiz; halklarla ve emekçilerle birlikte irademize sahip çıkacağız."

İstanbul’da kayyıma karşı miting: Gün mücadeleyi büyütme günü

(RT)