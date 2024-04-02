Bakırhan ve Hatimoğulları YSK önünde: Bu sadece DEM Parti’nin sorunu değil

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Van’da yüzde 55 üzerinde oy alarak seçilen ancak seçilme hakkı geri alınan Abdullah Zeydan için Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde basın açıklaması yapıyor.

Kararı "siyasi darbe" olarak tanımlayan Bakırhan, "Kürt iradesine düşmanlıktan vazgeçilsin" dedi.

Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir haksızlık ve hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bugüne kadar uygulanmamış ve sadece bize uygulanan bir gaspla karşı karşıyayız. Daha önce kayyımlar aracılığıyla yapılan darbe bu kez yargı eliyle yapılıyor.

Van halkı büyük bir özveri gösterdi ve DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil olmak üzere 14 belediyeyi kazandı. Eşi benzeri görülmemiş bir durum bu. Belli ki bu birilerini rahatsız etti.

Van halkı büyük bir özveriyle başta Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere; Van’da Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş bir oyla 14 yerleşim yerinin tamamını aldı. Belli ki bu durum birilerini rahatsız etti. Adalet Bakanlığı eliyle bir halkın iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Bu, bir siyasi darbedir.

Buna son verilmesi gerekiyor. Yaklaşık iki dönemdir Kürt halkının iradesine atanan kayyımların sonuçlarını gördük. Kaybedenler, kayyımcı zihniyetler kayyım atayanlar oldu. Kazanan yine halkımız oldu.

Kayyım atanan bütün belediyelerdeki kayyımları gönderdiler. Demek ki kayyım atamakla, iradesini gasp etmekle, ikili bir hukuk kurmakla aslında toplumun talepleri, istemleri, iradesi değiştirilemiyor.

Hukuk hükümleri çok açıktır. Zeydan başkanımız başvurmuştur. Başvurusu İl seçim kurulu tarafından kabul edilmiştir. YSK resmî sonuçları açıklarken de kendisini aday olarak göstermiştir. Herhangi bir engel olmamıştır. İki günlük itiraz sürecinde de başta Adalet Bakanlığı olmak üzere kimse itiraz etmemiştir.

Dolayısıyla YSK’nin verdiği onayla birlikte adaylık süreci tamamlanmıştır. Bugün olan Van halkının iradesini gasp etmek değil de nedir. Bu seçim acısını Van halkından çıkarmak değil de nedir.

Bu Kürde Kürt iradesine düşmanlıktan vazgeçilmesi gerekiyor. Yeter! İki dönem kayyım atadınız. Bölge halkının iradesini gasp ettiniz. Halk sizlere seçimde yanıt verdi. Şimdi başka bir biçimde gasp etmek istiyorsunuz. Bunun karşısındayız Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız. Asla Van halkının iradesini bu tür oyunlarla çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz.

Bu durum sadece DEM Parti’nin de sorunu değil. Vicdan sahibi, onur sahibi, içinde biraz demokrasi kırıntısı kalmış Türkiye’deki herkesin sorunudur. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sandık koyacaksın, adayın YSK tarafından adaylığı resmileşecek ve ilan edeceksin, seçimi büyük bir farkla kazanacağız olmadı diyeceksin, tanımıyorum.

Türkiye’deki bütün siyasi partilerini demokratik kitle örgütlerini, duyarlı bütün kesimleri bu siyasi darbe karşısında Van halkıyla dayanışmaya, DEM Parti ile dayanışmaya, bu haksızlığı, hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Seçimlere 48 saat kala konunun gündeme getirilmesini kabul etmiyoruz."