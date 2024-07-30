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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2024 13:11
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2024 13:23
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Bakırhan ve Hatimoğulları'ndan gözaltılara tepki

Bakırhan, halay gözaltı ve tutuklamalarına ilişkin "Bu saldırılar, Kürt düşmanlığına ve toplumsal ayrışmaya hizmet etmektedir" yorumunu yaparken; Hatimoğulları, "Kürt diline, kültürüne, kimliğine yönelik ırkçı pratikleri kabul etmiyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bakırhan ve Hatimoğulları'ndan gözaltılara tepki
*Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Van İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Van İl binamıza yapılan saldırı, gece ev baskınları ile devam etti. İl Eş Başkanlarımız Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da aralarında olduğu çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı. Caddelerdeki Kürtçe yazılamaların silinmesi ve halay avıyla başlayan Kürt düşmanlığının bir devamı olan bu haksız, hukuksuz girişimler derhal son bulmalıdır. Arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Bu faşizan zihniyeti asla kabul etmiyoruz" dedi.

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Saldırıların sadece DEM Parti'ye yönelik olmadığını söyleyen Bakırhan, şöyle yazdı:  "Bu saldırılar, demokratik siyasete, farklı düşüncelere ve kimliklere yöneliktir. Bu saldırılar Van halkının iradesine yöneliktir. Bu saldırılar, Kürt düşmanlığına ve toplumsal ayrışmaya hizmet etmektedir. Bu saldırılar, bizi yıldırtamaz, bizi susturamaz! Bizler, haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”

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Hatimoğulları: Halay suç değildir

Hatimoğulları da açıklamasında şunları söyledi: "Van başta olmak üzere birçok ilde Kürt diline, kültürüne, kimliğine yönelik ırkçı pratiklerin sonucu olarak gelişen bu girişimleri asla kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Halay suç değildir, Kürtçe uyarı yazısı suç değildir, basın açıklaması suç değildir. Tüm bunlar asgari demokratik haklardır. Bu akıl tutulmasından vazgeçin. Buradan sağduyulu tüm kamuoyu çevrelerine sesleniyorum: Bu keyfiyet politikaları ve aleni düşman hukukunun karşısında duralım, sesimizi yükseltelim.”

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(RT)

dem parti Van Tuncer Bakırhan Tülay Hatimoğulları-Oruç
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