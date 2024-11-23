Bakırhan ve Hatimoğulları: "Darbeciler demokratik halk iradesi karşısında büyük kaybedecekler"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Dersim ve Ovacık Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine Dersim Valisi ve Ovacık Kaymakamı'nın "başkan vekili" sıfatıyla kayyım atanmasını "halkın iradesine el uzatılması" olarak nitelediler ve saldırının "Dersim'in onurlu tarihine çarparak" boşa çıkacağını duyurdular.

Bakırhan: "Dersim kayyımla yönetilemez, iradesi zorbalıkla teslim alınamaz"

Tuncer Bakırhan "Dersim['in], tarih boyunca direnişin ve onurun simgesi ol[duğunu]" hatırlattı.

"Zorbalığa, baskıya ve zulme karşı verdiği mücadele, onu yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda bir değer haline getirmiştir. Bu topraklar, 1938'de insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen katliamla sınandı; acılarla yoğruldu, ama boyun eğmedi." dedi.

Bakırhan, "Toplumsal barış diyenlerin cebinden kayyım çık[tığını], el uzatıyoruz diyenlerin diğer elinde kayyım belir[diğini]" dile getirdi: "İyi bilinmelidir ki; Dersim kayyımla yönetilemez, iradesi zorbalıkla teslim alınamaz. Halkın iradesine uzanan bu el, Dersim'in onurlu tarihine çarpacaktır."

Hatimoğulları: "Kayyımları redddediyoruz. Halk iradesi karşısında kaybedecekler"

Tülay Hatimoğulları da "Dersim ve Ovacık belediyelerini gasp eden sarayın kayyım siyasetini tanım[adıklarını]" ilan etti.

"Kayyımları reddediyoruz!" diyen Hatimoığulları, "Dersim ve Ovacık halkının iradesine kayyım atayan darbeciler[in]; Dersim’in tarihi direniş geleneği ekseninde kurulan ittifak politikaları, dayanışma kültürü ve demokratik halk iradesi karşısında büyük kaybedecekler[ini]" hatırlattı ve "Yarın Dersim’deyiz." dedi.



"Yüreği demokrasiden yana atan herkesi kayyıma karşı demokratik tepki vermeye çağırıyoruz. Kesintisiz darbelere artık yeter diyoruz."

DEM Merkez Yürütme Kurulu: "Beyhude bir teslimiyet dayatması" Dersim ve Ovacık'a kayyım atamaları sonrasında DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu da yayımladığı bildiriyle "AKP iktidarı[nın], Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyım atayarak halk iradesine yönelik darbeci zihniyetini bir kez daha tescille[diğini] dile getirdi. Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:https://t.co/UBWry0d7DJ pic.twitter.com/iEd83V6nxw — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) November 22, 2024 "Bu kayyım atamaları[nın] yalnızca belediyelerin gaspı [olmayıp]; halkın tarihine, kültürüne ve değerlerine açık bir saldırı [olduğunu]" açıklayan DEM Parti MYK "Dersim gibi direnişin ve onurun simgesi bir kente yönelik bu müdahale[yi], halkın iradesine karşı beyhude bir teslimiyet dayatması [olarak]" değerlendirdi. DEM Parti MYK, "Tarih sahittir ki Dersim boyun egmez, zulme teslim olmaz." dedi. "Kayyım politikaları ile toplumsal barış iddiasi çelişmektedir. Halkın seçilmiş temsilcilerinin görevden alınması demokratik siyasetin gaspıdır. Dersim'i kayyımla yönetmeye calışmak, halkın irade sahibi olmasına karşı bir korkunun dışavurumudur. Ne Dersim ne de diğer kentler kayyım ile yönetilemez. "Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Kayyımlar gidecek, halkin iradesi baki kalacaktır. Tüm demokrasi güçlerini, bu darbeye ve irade gaspına karşı omuz omuza durmaya cağırıyoruz. Biz alışmayacağız, halkımızı da bu zulmü kabullenmeye asla alıştıramayacaksınız."

(AEK)