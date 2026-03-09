TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.03.2026 11:55 9 Adar 2026 11:55
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.03.2026 11:59 9 Adar 2026 11:59
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Bakirhan û Nêçîrvan Barzanî axivîn

Tuncer Bakirhan ji ber êrîşên Îranê û yên komên serbi Îranê ên li dijî Herêma Kurdistanê bi Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzaniyê re axiviye. Bakirhan silametî xwestiye û piştgiriya partiya xwe ji bo Herêma Kurdistanê nîşan daye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Bakirhan û Nêçîrvan Barzanî axivîn

Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi telefonê axivîn.

Buroya Çapemeniyê ya DEM Partiyê li ser naveroka pêwendiya telefonî daxuyaniyek belav kir.

Li gorî daxuyaniyê, Tuncer Bakirhan ji ber êrişên Îran û komên bi ser Îranê ve yên li dijî Herêma Kurdistanê bi Serokê Herêma Kurdistanê re axiviye, daxwaza silametiyê kiriye û piştgiriya partiya xwe nîşan daye.

Bakirhan: Em êrişên Îranê  bi tundî şermezar dikin

Tuncer Bakirhan di pêwendiyê de êrişên Îran û komên bi ser Îranê ve yên li ser Herêma Kurdistanê bi tundî şermezar kirin.

Li gorî nûçeya Rûdawê Bakirhan ji bo wî karmendê ewlehiyê yê ku di êrişa bi dronê ya li Balafirgeha Navneteweyî ya Hewlêrê de canê xwe ji dest dabû sersaxî xwest. Bakirhan hevxemiya xwe ji bo malbata wî karmendî û gelê Kurdistanê anî zimên.

"Hûn ne bi tenê ne"

Hevserokê DEM Partiyê destnîşan kir ku ew li ser ewlehî û aramiya Herêma Kurdistanê û xelkê wê gelekî hestyar in û wiha got:

"Hûn ne bi tenê ne, çav û guhên me li we ne. Em van êrişên li dijî Herêma Kurdistanê hatine kirin şermezar dikin."

(AY)

Tuncer Bakırhan Nêçirvan Barzanî Herêma Kurdistanê ya Iraqê Êrişên Amerîka û Îsraîlê yên li ser Îranê
