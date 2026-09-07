Bakirhan û Hatîmogullari dîsa bûn Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê

DEM Partiyê 5emîn Kongreya xwe ya Mezin a Asayî li Navenda Çandê ya Nazim Hîkmet a navçeya Yenîmahalleyê ya Enqereyê li dar xist.

Di hilbijartinan de Tuncer Bakirhan û Tulay Hatîmogullari ji nû ve bûn namzed. Wan her 535 dengên derbasdar wergirtin û bûn hevserokên giştî.

Di kongreyê de endamên esil û yedek ên desteyên wekî Meclisa Partiyê û Desteya Dîsîplînê ya Navendî jî hatin hilbijartin. Di PM, desteya dîsîplînê ya navendî û desteya lihevanînê de bi giştî 45 nav guherîn.

Di kongreyê de ji bo Meclisa Partiyê ya ku ji 80 kesî pêk tê 28 endamên nû yênresen hatin hilbijartin.

Endamên Meclîsa Partiyê

Endamên esil yên PMyê yên di kongreyê de diyarbûn ev in:

Asiye Kolçak Ayfer Fatma Çelik Aylin Hacaloğlu Berdan Gündüz Berdan Öztürk Berivan Elter Berna Çelik Besriye Tekgür Beyza Zeyno Bayramoğlu Burcugül Çubuk Bülent Uyguner Canan Çalağan Canan Kebenç Özkan Cemile Turhalli Çiğdem Köse Derya Arslan Diyadin Fırat Doğan Erbaş Ebru Günay Ekaterini Nikolaо Ekrem Baran Elif Bulut Elif Çoban Emin Orhan Emirali Türkmen Ender İmrek Evcil Türker Eylem Saruca Fatma Çelik Fatma Koçyiğit Öner Fikret Melih Çolakoğulları Hacı Erdemir Hakkı Saruhan Oluç Hasip Şan Hatice Doğan Hatice Betül Çelebi İbrahim Akın İbrahim Ateş İdil Uğurlu İlknur Birol Mahfuz Güleryüz Mehmet Saltoğlu Mehmet Resul Baykara Mehmet Rüştü Tiryaki Melis Emine Tantan Metin Kılavuz Muhsin Dalfidan Murad Mıhcı Musa Piroğlu Nayif Bulğa Nevroz Şanlı Nuray Özdoğan Ömer Kulpu Özlem Gündüz Öztürk Türkdoğan Perihan Pakize Sinemillioğlu Recep Demirci Sabuha Akdağ Sadet Fırat Sami Evren Sedat Şenoğlu Sema Koç Semra Kıratlı Serhat Eren Servin Kararkoç Sevda Çelik Özbingöl Several Ballıkaya Çelik Sevtap Akdağ Karahalı Seyfettin Aydemir Sezai Temelli Sezgin Kartal Sinem Seven Tayip Temel Turkut Çatar Umut Vedat Açar Ümit Küçükbayatlılı Ünal Yusufoğlu Vaysi Unat Yüksel Mutlu Zeyyat Ceylan

Endamên yedek jî ev in:

Abdulkadir Baydur Ahmet Altünay Aziz Akın Gülhan Bayram Sarı Ceduh Batur Ceyhan Akay Ercan Sevmez Erkan Şahin Ertan Hamitoğlu Ertürk Soysal Eylem Zengin Çetiner Güliz Demiroğlu Haşim Kutluk Heval Dılbihar Jiyan Bahadır Kasım Yıldırım Mediha Yüksel Mehmed Ali Yavuz Mehmet Deniz Büyük Mehmet Sabri Gül Murat Yıldız Naciye İskender Nebahat Gever Necla Yıldırım Nesibe Akdağ Nurcan Karasu Orhan Budak Ramazan Doğru Rezan Kağanarslan Sena Ceylan Sıtkı Güngör Şevval Dicle Akay Türkan Poyraz Zeynep Yaküt Zeynep Yalçın

Endamên Desteya Dîsîplînê ya Navendî

Bedia Boran Bulut Cumhur Ege Emine Akyazılı Eylem Arzu Kayaoğlu Hüseyin Gözen Metayin Demir Zeynep Nilgün Salmaner

Endamên yedek

Pirozhan Karali Güler Sedat Bilgin

Endamên Desteya Lihevhatinê

Ayşe Erdem Fatma Ayparçası Gonca Yangöz Mehmet Salih Yıldız Nevzat Anuk

Endamên yedek: