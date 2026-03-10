Bakırhan: Türkiye, bölgesel türbülansa karşı istikrar merkezi olabilir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün TBMM’deki grup toplantısında İran ve bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından yola çıkarak “Bir devleti güçlü yapan, aslında halkından almış olduğu rızadır,” dedi.

Dış müdahalelerin hiçbir ülkeye demokrasi getirmediğini, asıl çözümün halkın kendi dinamikleriyle sağlanabileceğini belirten Bakırhan “İran’da rejim bir türlü bu gerçeği anlamadı. Halklardan, inançlardan, kadınlardan rıza alma yerine İran’ın zengin kaynaklarını topa, tüfeğe, savunmaya ve uçaklara ayırdı. Kadınların her türlü özgürlüğünü yasakladı. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen, ekonomisini yönetemedi. Neredeyse kimliğine sahip çıkanların tamamını bastırdı. Her gün onlarca belki birkaç tane Kürdü ve muhalifi kentlerin ortasına kurulan idam sehpalarında idam etti,” dedi.

İranlı aktivist Arghavan: Halkımın zorbalarını yenme iradesini dış güçlere devretmesini görmek içimi acıtıyor

Kürtlerin kendi geleceği üzerinde karar verebilen bir halk olduğunu vurgulayan Bakırhan, savaş bağlamında Kürtler hakkında konuşan ve onlara “akıl vermeye” çalışan siyasileri ve analistleri eleştirdi.

Öcalan: Bölgesel bir savaşın parçası olmayın

Bakırhan, İran, Irak ve Suriye’deki çatışmalarda Kürtlerin “kullanılmaması” gerektiğini, Federe Kürdistan ve İran Kürtlerinin hedef alınmasını kınadıklarını ifade etti.

Kürt liderlerin mesajının net olduğunu; barış, hak ve özgürlük temelinde hareket ettiklerini ve hiçbir ülkenin kalkanı olmadıklarını vurguladı:

“Peki, Kürtler ne düşünüyor? Kürtler ve Kürt liderlerinin tamamı çözümü dışarıda değil, yaşamış oldukları ülkelerde arıyor. Bakın, Sayın Öcalan yıllardır bölge topraklarında çözümü aramıyor mu? Arıyor. İran’ı yıllardır demokrasiye davet etti mi? Evet. Biz, kendisiyle bir heyet halinde görüştüğümüzde, İran’daki operasyonun geleceğini önceden tahmin etti ve İran’ın bu operasyonları önleyebilmesi için Kürtleri, oradaki farklı etnik ve inanç gruplarını tanıması, kadın haklarını tanıması gerektiğini söyledi. Bize de ‘Bölgesel bir savaşın parçası olmayın. Ancak haksızlık ve hukuksuzluk karşısında Kürtler birlik olsun, ortak mücadele etsin,’ dedi.”

“Kürtleri rahat bırakın, biz kimsenin paralı askeri değiliz”