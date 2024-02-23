Bakırhan Şırnak’ta, Hatimoğulları Kars’ta: Zaferimizi DEM’li çayla kutlayacağız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında Şırnak'ı, Tülay Hatimoğulları ise Kars’ı ziyaret etti.

Bakırhan ve beraberindeki heyet Beytüşşebap ilçesinde halka buluştu.

Burada halka seslenen Bakırhan, 31 Mart seçimlere değindi ve "31 Mart’ta burada bu Kürtleri tanımayan sisteme cevap vereceğiz. 31 Mart’ta bu kayyımları, bu zalimleri inşallah yollayacağız” dedi.

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"Yönetenlerin derdi demokratik Türkiye değil"

İlçenin karakol ve kalekollar ile çevrelendiğini belirten Bakırhan, bu duruma tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“Her taraf karakol, kalekol, arama noktası. Böylesi vicdanlı, barış, özgürlük isteyen halkımızın yaşadığı bir ilçenin böylesi sanki işgal edilmiş gibi karakolarla çevrili olmasını da bir kez daha kınıyorum. Buradan da hükümete bir çağrı yapmak istiyorum. Kürtleri bu karakol, kalekol, bu baskıcı politikalarla, bu yok sayan anlayışla durduramayacağını artık bilin. Türkiye’nin ekonomisin, geleceğini bunlara harcayacağınıza emekçilere, yoksula, Kürtün anadilini konuşmasına, eşit yurttaş olmasına harcayın. Bakın o zaman daha refah bir Türkiye olur. “Bu ülkeyi yönetenlerin derdi demokratik Türkiye değil, Türkün Kürtün kardeşçe eşit hakları sahip olduğu bir Türkiye değil, onlar bu ret ve inkar üzerinden tam da kendilerini yaşatıyorlar. Malazgirt’te kapıları açarak Türklerin Anadolu’ya girmesini sağlayan Kürtler değil mi? Antep’te, Maraş’ta, Urfa’da, Çanakkale’de ülkenin kurtuluşuna canımızı, kanımızı koymadık mı? Peki, nedir bu Beytüşşebap’ın hali. Bu düşman yaklaşımı doğru değildir. Kürtler bin yıllardır Kato Dağı’na komşu, onun gibi dik ve onurlu bir şekilde bu coğrafyada yaşamını sürdürüyor. Kürt kime ne yapmış, burada ne arıyorlar. Biz barış istiyoruz, biz Kürtler anadilini konuşsun, Kürt halkının iradesine kayyım atanmasın, Kürtler eşit yurttaş olsun istiyoruz. Bunların eşitlikten anladıkları yok. Bunların başı seccadede ama akılları hilededir.”

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Hatimoğulları: Yine Tansu Çilleri sahaya sürmüşler

Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Kars’ın Kağızman ilçesinde halka seslendi.

Eski başbakan Tansu Çiller'in AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'u desteklemesine değinen Hatimoğulları, "Yine Saray ve şürekâsı yerel seçimlerde başarı elde etmek için JİTEM ittifakını kurmuşlar. Tansu Çiler, Beyaz Toroslardan, yargısız infazlardan sorumlu. Tansu Çilleri sahaya sürmüşler. Bizler de JİTEM ittifakına karşı halkın ittifakını kuruyoruz" dedi.

Hatimoğulları konuşmasına şöyle devam etti:

"Kayyım atamak demek ‘Kürde sen kendini yönetemezsin, ben seni yönetirim’ demektir. Bizleri susuz, yolsuz, kaldırımsız bırakmalarını tek tek anlatacağız. Kobanê kumpas davasını anlatacağız. ‘Kürt anasını görmesin’ diye her türlü işkenceyi yapanları anlatacağız. Bunları değerli halkımıza birlikte gezerek anlatalım. Kürt düşmanı siyaset yürütenlere kırmızı kart gösterecek miyiz hep birlikte? TV’leri izliyorsunuz. DEM Parti yöneticileri olmadan bizleri tartışıp duruyorlar. Serhat halkı çayı açık içiyor ama 31 Mart gecesi zaferimizi DEM’li bir çay ile kutlayacağız.”

(RT)



